Kesalahan-kesalahan Ketika Meminum Obat

Jakarta: Dalam meminum obat, ada aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan. Jika tidak memerhatikan aturan-aturan dalam meminum obat, akan ada banyak dampak negatif bagi tubuh Anda sendiri.



Oleh karena itu, sebaiknya Anda menghindarinya agar obat yang Anda minum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya bagi tubuh Anda. Berikut ini adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan ketika sedang minum obat.

(Perhatikan aturan-aturan dalam meminum obat, karena jika tidak akan ada banyak dampak negatif bagi tubuh Anda sendiri. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash.com)

Menurut Food and Drug Administration (FDA) terlalu banyak mengonsumsi Tylenol dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius. "Jika Anda mengonsumsi obat dengan dosis yang terlalu tinggi, Anda mungkin memiliki kemungkinan mengalami efek samping yang meningkat misalnya kantuk yang berlebihan," kata kata Barbara Young, PharmD, MHA, editor informasi medis konsumen untuk American Society of Heath-System Pharmacists' (ASHP).Sebuah studi di Universitas Boston menemukan bahwa 15 persen dari mereka yang menggunakan NSAID (obat antiinflamasi non steroid) seperti Advil atau Aleve melebihi dosis yang dianjurkan dalam periode satu minggu, dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti pendarahan usus dan bahkan serangan jantung.(Baca juga: Kapan Saat yang Tepat Minum Obat Antibiotik? "Untuk beberapa jenis obat, makanan, atau jenis makanan tertentu, akan mempengaruhi bagaimana obat tersebut terserap dari perut ke makanan. Di sisi lain, beberapa obat mungkin mengganggu perut, seperti NSAID termasuk ibuprofen dan paling baik dikonsumsi dengan makanan untuk meminimalkan iritasi," kata Young. Baca labelnya atau tanyakan apoteker Anda apakah Anda harus minum obat Anda dengan atau tanpa makanan.FDA menyarankan untuk memastikan dokter atau apoteker Anda mengetahui semua yang Anda lakukan sudah sesuai dengan persetejuan mereka. "Jika Anda mengonsumsi sejumlah obat, berkonsultasilah dengan apoteker Anda untuk mendapatkan jadwal terbaik bagi Anda untuk meminumnya," kata Young.Ketika Anda sudah merasa kondisi Anda sudah lebih baik, dengan segera Anda menghentikan asupan obat-obatan Anda. "Menghentikan pengobatan secara tiba-tiba dapat menyebabkan konsekuensi yang cukup parah," kata Dave Walker, RPh, anggota Dewan Penasihat Medis, Yayasan MedShadow. "Beberapa obat mungkin memiliki efek buruk saat berhenti tiba-tiba, termasuk SSRI seperti Prozac, yang memerlukan waktu untuk membangun sistem agar efektif," katanya.(TIN)