Lima Tips Menjaga Kesehatan untuk Pekerja Kantoran

Jakarta: Pekerja kantoran cenderung mengalami peningkatan berat badan. Sepanjang hari lebih banyak duduk dan kurang bergerak membuat berat badan perlahan naik.



Terlalu lama duduk juga bisa meningkatkan risiko diabetes, khususnya perempuan. Selain itu dapat menimbulkan sakit punggung, gangguan fungsi metabolik, dan nyeri leher.

Berikut ini, lima tips pekerja kantoran untuk menjaga supaya tetap sehat.Selain pindah antar ruangan dan ke tempat makan, lakukan apa pun untuk memastikan Anda tetap bergerak.American College of Sports Medicine Certified personal trainer dan Ahli Nutrisi Benjamin Suyematsu menyarankan lebih baik makan ke kantin atau ke tempat makan lainnya untuk menghindari duduk seharian di meja.Menurut National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, rata-rata orang dewasa harus minum dua liter, atau delapan cangkir air putih per hari. Minum air putih menjadi pilihan tepat ketimbang mengemil sambil bekerja.Catatan pengingat ini bisa dibuat di telepon selular Anda untuk mengingkatkan Anda bergerak. Workout Anytime VP of Fitness Greg Maurer berkata bahwa orang kantoran perlu bergerak setiap 50 menit.Ketiga hal tersebut harus dihindari, terutama untuk menurunkan berat badan. Hindari juga minuman manis dan minuman berenergi. Konsumsi gula, alkohol, dan tinggi lemak sembari duduk seharian membuat berat badan meningkat drastis.