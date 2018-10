Makan Jeruk Setiap Hari, Salah Satu Kunci Panjang Umur

Jakarta: Jeruk termasuk buah yang memiliki kandungan vitamin C tinggi. Nutrisi ini diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga Anda tidak mudah sakit. Lebih dari itu, jeruk ternyata bisa mencegah penyakit serius, termasuk kanker dan penyakit jantung.



Dr Sarah Brewer dan Juliette Kellow, ahli nutrisi dalam bukunya yang berjudul Eat Better, Live Longer: Understand What Your Body Needs to Stay Healthy menyebut makan jeruk jeruk sebagai salah satu kunci untuk memiliki umur panjang. Mereka merekomendasikan untuk mengonsumsi satu buah jeruk setiap harinya.

Begitu juga untuk Anda yang ingin awet muda. Vitamin C pada jeruk merupakan salah satu komponen pembentuk kolagen yang membantu memperbaiki jaringan, menyembuhkan luka, dan membuat kulit terlihat lebih halus. Vitamin C juga dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung.Dilansir dari Metro.co.uk, studi yang menganalisis 115 ribu orang dewasa menemukan bahwa individu yang mengonsumsi buah jeruk porsi tinggi memiliki penurunan risiko stroke sebesar 28 persen.Buah jeruk juga membantu menurunkan kadar kolesterol pada manusia, namun Brewer dan Kellow merekomendasikan untuk mengonsumsi jeruk secara utuh daripada mengolahnya menjadi jus karena hesperidin, zat yang dianggap menurunkan kolesterol ditemukan paling banyak pada benangg putih yang menempel pada jeruk yang biasanya dibuang ketika membuat jus jeruk.Lebih lanjut, Brewer dan Kellow berbagi tips seputar cara terbaik menyimpan jeruk sebelum dikonsumsi. Mereka menyarankan untuk meletakannya pada suhu ruang karena jeruk akan menghasilkan air yang lebih banyak jika disimpan pada suhu hangat.Mereka juga mengatakan bahwa kulit jeruk memiliki kandungan antioksidan yang lebih banyak daripada buah jeruk itu sendiri, sehingga Anda bisa menambahkan parutan kulit jeruk pada masakan Anda.(DEV)