Anlene Move Now Day, Mengajak Wanita Indonesia Lebih Peduli Kesehatan Diri

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada umumnya, wanita Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus orang tua, anak, dan suami. Sebanyak 66 persen wanita Indonesia mengerjakan paling sedikit sembilan pekerjaan sehari. Melihat padatnya aktivitas, masalah kesehatan yang berkaitan dengan tulang, sendi dan otot, rentan dihadapi wanita Indonesia.



Survei Kesehatan Wanita Indonesia 2017 yang diselenggarakan PT Fonterra Brands Indonesia dan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI) dan pada 2017, mengungkapkan bahwa 9 dari 10 wanita Indonesia tidak mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Sementara, 8 dari 10 wanita tidak melakukan olahraga secara rutin dan mayoritas menganggapnya sebagai hal yang membosankan.

Berangkat dari data tersebut, Anlene mengajak wanita Indonesia beekomitmen dan memprioritaskan kesehatan serta kesejahteraannya melalui Move Now Day, sebagai bagian dari gerakan Anlene #tetapbisa.Dalam perayaan Move Now Day yang diselenggarakan di Senayan Driving Range, Jakarta, Minggu, 30 April 2017, ribuan wanita Indonesia yang hadir diberikan edukasi mengenai kesehatan tulang, otot dan sendi di Movemax Land. Juga terdapat berbagai aktivitas fisik yang menyenangkan, yakni fun walk, zumba, trampolin, dan kegiatan seru lainnya. Acara makin meriah dengan penampilan Kahita. Hadir pula brand Ambasador Anlene, Titi Rajo Bintang dan Indy Barends.Marketing Director Fonterra Brands Indonesia, Rohini Behl, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk terus mendukung wanita Indonesia agar menerapkan gaya hidup sehat dan aktif, dengan cara berolahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Termasuk rutin minum susu yang diformulasikan untuk menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot."Kami mengajak wanita Indonesia berkomitmen untuk bertindak lebih awal dalam menjaga kesehatan mereka. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang yang mereka cintai. Ini adalah komitmen Anlene agar wanita Indonesia dapat tetap aktif bergerak," ucap Rohini.Menariknya, perayaan Anlene Move Now Day tahun ini sekaligus untuk memeringati Hari Kartini, yang menjadi simbol pemberdayaan wanita Indonesia. Sebab, wanita Indonesia merupakan pilar dalam keluarga dan masyarakat dengan banyak peran dan tanggung jawab."Kami ingin mengubahnya hari ini, dan memberdayakan wanita untuk memprioritaskan dirinya sendiri sebelum orang lain," ucap Rohini.Pentingnya menjaga kesehatan tulang, otot, dan sendi guna menunjang aktivitas fisik harian, dijelaskan oleh dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi Medik, Annisa Nuhoni.Tulang yang sehat merupakan struktur fundamental yang memungkinkan otot untuk membentuk gerakan melalui sendi. Oleh karenanya, tulang, sendi, dan otot yang sehat sangat penting bagi wanita untuk dapat terus bergerak dan melakukan berbagai aktivitas."Berdasarkan survei, kebanyakan wanita Indonesia memilih keluarga sebagai hal utama dalam hidupnya. Namun, kerap kali mereka melupakan kesehatannya sendiri. Sebagai wanita, kita harus memiliki kekuatan, kelenturan, daya tahan, keseimbangan, dan koordinasi antar organ. Hal ini hanya bisa berlaku ketika kita bergerak lebih baik. Karenanya, mari kita bergerak bersama, ditambah konsumsi nutrisi lengkap dalam kandungan susu Anlene," ucap Annisa.Berbarengan dengan diluncurkannya Gerakan Anlene #tetapbisa, PT Fonterra Brands Indonesia juga meluncurkan Anlene MoveMax, yakni susu bernutrisi yang mendukung tulang, sendi, dan otot yang sehat. Dengan konsumsi teratur, susu ini akan membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih banyak bergerak.(ROS)