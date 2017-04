Pentingnya Vaksin Pertusis untuk wanita Hamil

Metrotvnews.com, Jakarta: Para ahli mengatakan, vaksin Pertusis untuk wanita hamil juga merupakan sebuah keharusan. Pertusis yang juga dikenal sebagai batuk rejan adalah infeksi pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis.



Secara global, diperkirakan ada 16 juta kasus pertusis dan sekitar 195 ribu kematian per tahun akibat pertusis. Seseorang dengan pertusis yang sering perlu mengambil napas dalam-dalam yang dapat menghasilkan suara rejan.

Pertusis mempengaruhi orang-orang dari segala usia, dan ini bisa mematikan. Terutama untuk bayi yang berusia kurang dari satu tahun dan lebih sering selama rentang waktu antara kelahiran dengan menerima vaksin pertama di usia 2 bulan.Batuk bisa menjadi sangat parah sehingga bayi kesulitan diberikan makan atau minum bahkan bernapas. Cara terbaik untuk melindungi bayi dari batuk rejan ini adalah dengan mendapatkan vaksinasi.DPT merupakan vaksin kombinasi untuk difteri, tetanus dan pertusis. DTaP dan Tdap mengacu pada vaksin kombinasi serupa di mana komponen dengan huruf kecil "a" adalah acellular atau tidak mengandung sel lengkap. Huruf "d" dan "p" menunjukkan konsentrasi yang lebih kecil dari difteri dan komponen pertusis. Tdap adalah vaksin untuk semua orang mulai dari usia 11 tahun, termasuk wanita hamil. Sedangkan DTap adalah untuk anak-anak berusia 2 bulan hingga 6 tahun.Lalu, mengapa wanita hamil juga harus mendapatkan vaksin ini? Vaksinasi diperlukan untuk memastikan bahwa bayi benar-benar dilindungi. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Pediatrics melihat adanya efektivitas vaksinasi prenatal terhadap pertusis. Vaksin ini terbukti 91 persen efektif mencegah infeksi yang mengancam jiwa bayi dalam rentang waktu 2 bulan sejak lahir hingga menerima vaksin.Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa bayi yang ibunya mendapatkan vaksin selama kehamilan memiliki risiko 69 persen lebih rendah terkena batuk rejan pada tahun pertama kehidupan mereka.The U.S Centers for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan vaksinasi Tdap pada wanita hamil dengan usia kehamilan 27 dan 36 minggu untuk memaksimalkan transfer antibodi dari ibu ke bayi.Meskipun vaksinasi ini dianjurkan, tidak semua wanita mendapatkan vaksin ini selama kehamilan. Jika dokter kandungan tidak menawarkan vaksin ini, wanita hamil perlu bertanya tentang manfaat langsung vaksin Tdap dan vaksin lainnya yang dianjurkan selama kehamilan.(ELG)