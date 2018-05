Golongan Darah A Lebih Berisiko Menderita Diare

Jakarta: Sebuah studi menemukan bahwa orang dengan golongan darah A berpotensi menderita diare yang parah dibandingkan dengan orang bergolongan darah O atau B.



Dalam kasus diare, enterotoxigenic E. Coli bertanggungjawab atas jutaan kasus diare dan ratusan kematian setiap tahun, terutama anak-anak. Bakteri ini melepaskan protein yang menempel ke sel usus pada orang dengan golongan darah A, tetapi tidak pada golongan darah O atau B.

"Protein ini bertanggung jawab menentukkan tingkat keparahan penyakit pada masing-masing golongan darah," kata James Fleckenstein, asosiasi profesor di Washington University, St. Louis, dilansir dari The Health Site."Penggunaan vaksin yang memiliki target terhadap protein ini dapat melindungi individu yang berisiko tinggi mengalami keparahan saat menderita diare," tambahnya.Penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical Investigation ini menganalisis sukarelawan sehat dengan memberikan sampel E. Coli yang diisolasi dari pasien diare berat di Bangladesh. Peneliti mengamati sukarelawan selama lima hari, dan memperoleh data bahwa 81 persen orang dengan golongan darah A jatuh sakit lebih cepat dan membutuhkan pengobatan, dibandingkan dengan orang dengan golongan darah B atau O.Pengaruh golongan darah pada orang yang terinfeksi strain E. Coli ini mencolok dan signifikan, tetapi bukan berarti orang harus mengubah gaya hidup mereka sesuai aturan golongan darah, kata peneliti.(DEV)