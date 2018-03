Cara Memilih Vitamin yang Baik untuk Anak

Jakarta: Sekarang ini vitamin sudah menjadi salah satu kebutuhan. Mulai dari vitamin untuk meningkatkan daya ingat sampai meningkatkan kesehatan jantung.



Tetapi bagaimana cara terbaik menentukan jenis vitamin yang dibutuhkan anak-anak? Haruskah semua anak memilih seluruh vitamin yang dijual di pasaran?

(Berdasarkan usia dan jenis kelamin, anak-anak memerlukan sejumlah nutrisi dan vitamin untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Foto: Chris Benson/Unsplash.com)

Huffington Post berkolaborasi dengan Walgreens, mengumpulkan beberapa fakta penting tentang vitamin untuk membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga Anda dapat memastikan untuk memilih yang terbaik untuk kesehatan anak Anda.Meskipun vitamin tersedia di berbagai apotik, sebaiknya Anda terlebih dahulu mengonsultasikan dengan dokter lebih dahulu. The Academy of Nutrition and Dietetics merekomendasikan agar mengonsultasikan dengan dokter anak Anda terlebih dahulu sebelum memberikan anak Anda suplemen.Sebagai ahli diet anak-anak di Middleberg Nutrition, Pegah Jalali merekomendasikan untuk menemui spesialis untuk menentukan kebutuhan anak Anda. Seorang dokter atau ahli gizi dapat membantu menentukan berapa banyak vitamin yang dapat Anda berikan untuk anak Anda sekaligus.American Academy of Pediatrics mengatakan mengonsumsi terlalu banyak vitamin dapat menghasilkan gejala toksik, mulai dari mual sampai ruam sampai sakit kepala dan kadang-kadang bahkan efek sampingnya lebih parah lagi.(Baca juga: Manfaat Vitamin C dan Teh Hijau bagi Tubuh Berdasarkan usia dan jenis kelamin, anak-anak memerlukan sejumlah nutrisi dan vitamin untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Mayo Clinic melaporkan bahwa anak-anak berusia antara 2-3 tahun membutuhkan lebih sedikit kalori, protein, sayuran, biji-bijian dan susu daripada mereka yang berusia 4-8 tahun. Anak-anak yang lebih muda juga membutuhkan lebih sedikit vitamin C.Dewasa ini, banyak vitamin anak yang terlihat dan memiliki rasa seperti camilan favorit mereka. Namun, Jalali menekankan bahwa vitamin bukan permen. Ia merekomendasikan untuk mengontrol jumlah vitamin yang berbentuk seperti permen jeli dan menyarankan untuk menggunakan vitamin berbentuk bubuk atau minyak yang bisa ditambahkan ke dalam makanan atau minumannya daripada vitamin yang harus dikunyah yang dapat menyebabkan kerusakan pada gigi.Tidak semua vitamin untuk anak diciptakan sama. Menurut Jalali, "Kebanyakan orang tua berpikir bahwa vitamin tidak berbahaya dan semakin banyak diberikan semakin baik, namun vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin D, E, A dan K lebih sulit bagi tubuh anak Anda dicerna. Jadi, jika Anda meberikannya terlalu banyak, hal tersebut bisa menyebabkan toksisitas hati."