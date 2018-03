Studi: Perempuan Terlihat Lebih Cantik Tanpa Make Up

Jakarta: Ada sebagian perempuan yang kehilangan kepercayaan diri jika tak memoles make up di wajahnya. Mereka bahkan enggan keluar rumah tanpa make up. Sebenarnya, Anda bisa tetap cantik, meski tanpa make up.



Penelitian yang dilakukan Bangor University di Inggris, memotret perempuan sebelum dan sesudah memakai make up. Para peneliti menilai bahwa hasil foto yang tampak bagus justru saat mereka tampil alami.

Seorang instruktur psikologi di Harvard Medical Shool Craig Malkin mengatakan jika seorang perempuan bangga dan nyaman dengan wajah natural tanpa make up, itu adalah pertanda bahwa dia nyaman dengan dirinya sendiri. "Kepercayaan diri ini yang sebenarnya bisa membuat seorang perempuan terlihat seksi," ucap Malkin, dikutip Menshealth.Dikatakan juga oleh peneliti psikologi di Gettysburg College, Alex Jones, "Perempuan yang tidak memakai make up lebih disukai dan dapat dipercaya."Bagaimana caranya agar tetap terlihat cantik, meski tanpa make up?Jika seorang perempuan menganggap dirinya cantik dan mampu menerima diri apa adanya, maka semesta pun akan mendukung. Orang-orang yang melihat akan merasakan hal yang sama. Bila Anda merasa belum percaya diri melepas make up, coba menguranginya pelan-pelan. Misalnya, tidak terlalu tebal, gunakan hanya maskara dan lipgloss.Senyum akan membantu Anda merasa lebih cantik, meskipun tanpa riasan. Jadikan senyum sebagai kebiasaan Anda sehari-hari. Dengan mencintai diri sendiri, menerima diri Anda dengan atau tanpa make up, akan membuat Anda terlihat lebih cantik.Makanan dan minum yang baik tak hanya membuat kulit menjadi lebih cantik. Kurangi makanan cepat saji, cukupi minum air putih minimal delapan gelas sehari, dan rutin makan buah serta sayur.Merawat rambut penting dilakukan bila ingin tampil cantik tanpa make up. Usahakan kondisi rambut tetap dalam kondisi prima dengan menggunakan produk perawatan rambut yang tepat sesuai jenis rambut. Gunakan masker rambut dan lakukan perawatan secara berkala.Bila Anda memutuskan untuk menjalani aktivitas tanpa make up, bukan berarti Anda harus melepaskan semua produk perawatan kulit. Lakukan perawatan kulit dengan masker wajah dua atau tiga kali seminggu. Percikkan air dingin di wajah setiap pagi dan malam hari selama 10 detik. Cara ini akan membantu memberi warna pada kulit Anda secara alami dan menutup pori-pori. Gunakan juga pelembab dan tabir surya setiap pagi sebelum beraktivitas.Agar kulit semakin memesona, tetap kencang, dan awet muda, Anda perlu menambah asupan kolagen. Kolagen merupakan protein dalam tubuh yang berfungsi menjaga kulit manusia tetap terlihat kencang dan lembap. Namun sayang, Seiring pertambahan usia, kadarnya semakin menurun sehingga penting untuk menambahkan asupan kolagen dari nutrisi sehari–hari agar manfaat kolagen untuk kecantikan dan kesehatan kulit tetap terjaga.Apabila Anda bingung memilih jenis makanan yang banyak mengandung kolagen, kini ada cara lebih mudah untuk mendapatkan manfaat kolagen, yaitu dengan minum Diva Beauty Drink.Diva Beauty Drink merupakan nutrisi kencantikan inovasi dari Kalbe Nutritionals yang mengandung kolagen dan elastin yang sama seperti kulit manusia, dan mudah diserap sehingga kulit menjadi lebih kencang, kenyal, dan lembap.Komposisinya yang dilengkapi dengan antioksidan dari superfruits seperti pomegranate, acai, acerola, dan biji anggur mampu menangkal radikal bebas penyebab kerusakan kulit, sehingga membantu mengurangi noda hitam di wajah.Konsumsi Diva Beauty Drink dua botol sehari secara teratur untuk mendapatkan kulit yang lebih kencang dan elastis. Dalam dua minggu pertama sudah bisa dirasakan perubahan kulit menjadi lebih lembap, dan kencang. Bahkan, produk ini mampu mengurangi tampilan kerutan dan melembutkan kulit, serta menstimulasi pertumbuhan sel kulit baru (hasil bervariasi bergantung kondisi masing-masing orang).(ROS)