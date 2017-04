Pesta Diskon Hingga 97 Persen di MayDay Madness 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Menyambut hari pekerja yang jatuh pada 1 Mei 2017, lebih dari 55 e-commerce bersatu dalam program MayDay Madness 2017, yaitu sebuah pesta diskon online untuk memberikan apresiasi bagi seluruh kalangan pekerja di Indonesia di semua bidang industri tanpa memandang status, jabatan, serta profesi.



Mayday Madness 2017 menghadirkan penawaran istimewa untuk berbagai jenis produk dari beragam kategori dengan diskon besar-besaran. Penawaran ini akan berlangsung selama 5 hari, yaitu pada tanggal 1-5 Mei 2017.

Program Mayday Madness 2017 yang digagas oleh beberapa e-commerce ini merupakan online event tahunan, yang mana sebelumnya telah sukses menyelenggarakan Mayday Madness sejak tahun 2015 dan Festival Belanja Online (FBO) sejak tahun 2013.Pradikta Dwi Anthony selaku perwakilan dari panitia Mayday Madness 2017 cukup senang dan bangga atas konsistensi teman-teman e-commerce, dalam memberikan program terbaik bagi para konsumen yang memang sudah sangat akrab dengan layanan transaksi barang dan jasa berbasis online.(Baca juga: Cara Belanja Online Tanpa Menguras Isi Dompet Dalam rilis yang diterima oleh Metrotvnews.com, disebutkan bahwa MayDay Madness 2017 yang pada tahun ini terhitung telah bergulir selama 3 tahun, memberikan penawaran untuk beragam promo produk dan jasa dengan harga terbaik dan bonus tambahan yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi para pecinta online shopping.Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya 3 tipe promo, yaitu Crazy Sale, Midday Madness, serta Crazy Coupons. Hadirnya Mayday Madness 2017 ini bertujuan memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk dapat berbelanja berbagai produk kebutuhan dalam pilihan kategori apapun dengan harga super murah dan mudah melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit online, transfer via ATM, dan aneka pilihan metode pembayaran lainnya.Mayday Madness tahun ini, diungkapkan Pradikta Dwi Anthony tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya. Perubahan yang ada hanyalah bahwa jika pada tahun sebelumnya terdapat program Middnight Madness yg memberikan sensasi banjir diskon pada malam hari mulai dari jam 21.00 – 23.59 WIB, maka pada tahun ini akan ada Midday Madness, yang akan berlangsung mulai dari pagi hingga siang hari, tepatnya pada jam 09.00-12.00 WIB selama 5 hari.Promo utama dalam Mayday Madness 2017 yang menyuguhkan total discount up to 97 persen gabungan dari lebih 55 e-commerce. Anda dapat berburu produk idaman ataupun kebutuhan harian Anda sambil duduk menikmati secangkir kopi.Kategori produk yang ditawarkan dalam promo ini terbagi dalam 8 kategori, antara lain Baby & Education, Electronics & Lifestyle, Marketplace, Travel, Fashion & Beauty, Home & Living, Sports & Health, Food & Drinks.Konsep promo yang kedua ini adalah berupa Flash Sale alias Limited Offers yang hanya akan bias Anda dapatkan di website itsmayday.com. Lebih dari 50 e-commerce turut ambil bagian dan memberikan diskon hingga 97 persen dalam program belanja yang hanya berlangsung 3 jam saja dari jam 09.00 – 12.00 WIB setiap harinya.MayDay Madness 2017 yang diyakini sebagai ajang perhelatan online terbesar di tengah tahun ini bertujuan untuk membidik lebih dari 50 persen kenaikan omzet penjualan dari setiap e-commerce yang berpertisipasi.Konsep promo yang ketiga adalah berupa e-voucher yang bisa digunakan di seluruh ecommerce yang turut berpartisipasi dalam promo ini, yaitu sekitar 50 e-commerce.Nilai diskon e-voucher adalah Rp 100.000 dengan kode “MAYDAY17”, dan masa berlaku e-voucher tidak hanya selama event berlangsung, melainkan berlaku sejak 1 Mei hingga 30 Juni 2017.Mayday Madness di tahun 2017 digelar dengan dukungan besar oleh BCA (Bank Central Asia) sebagai sponsor utama, serta didukung oleh sponsor lainnya yaitu GrabExpress, Lion & Lion Digital Marketing Agency, serta SpintAsia. Untuk info lebih lanjut tentang MayDay Madness 2017, Anda dapat langsung mengakses website www.itsmayday.com(TIN)