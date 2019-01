Tanda-tanda Pasangan akan Melamar Anda

Jakarta: Ketika menjalin suatu hubungan terutama dalam konteks serius, mungkin Anda bertanya-tanya kapan pasangan melamar Anda. Namun sebenarnya jika Anda perhatikan lebih jauh, pasti ada hal-hal yang menjadi pertanda bahwa pasangan Anda mungkin sudah siap untuk melamar Anda.



Hal-hal itu bisa dilihat mulai dari sikap, gaya bicara mereka, dan masih banyak lagi. Hal itu bisa menjadi tanda-tanda halus bahwa pasangan akan segera melamar Anda dalam waktu dekat.

Dikutip dari Elite Daily, berikut ini adalah beberapa tanda bahwa pasangan mungkin akan segera melamar Anda dalam waktu dekat:"Pasangan Anda akan menggunakan kata 'kita' lebih sering ketika dia berbicara tentang rencana yang ada di masa depan," kata Dr. LeslieBeth Wish, psikoterapis klinis berlisensi, pakar hubungan, dan penulis buku Training Your Love Intuition.Itu berarti pasangan Anda memikirkan masa depan Anda bersama, dan itu termasuk kata-kata "kita".Tanda lain bahwa pasangan serius berpikir untuk meminta Anda menikahi mereka adalah bahwa mereka ingin Anda lebih dekat dengan keluarga mereka, atau mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda."Pasangan Anda juga bisa mulai membicarakan pertemuan Anda dengan orang tuanya. Jika Anda sudah bertemu mereka, pasangan Anda mungkin menyarankan untuk melakukan lebih banyak hal dengan mereka, seperti pergi berlibur atau merayakan liburan bersama mereka,"terang Wish."Pasangan Anda mungkin juga berbicara positif tentang teman-temannya yang sudah menikah dan betapa indahnya pernikahan mereka," Wish menjelaskan.Pasangan Anda bersemangat untuk memikirkan masa depan mereka bersama Anda, dan mereka mungkin akan lebih sering membicarakan tentang pernikahan secara umum."Pasangan Anda mungkin berbicara tentang hal-hal favorit yang telah Anda lakukan bersama seperti tempat-tempat di mana Anda bepergian atau tempat-tempat di mana Anda melakukan hal-hal bersama," ujar Wish.Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin akan membantu pasangan Anda merencanakan tempat untuk melamar Anda."Pasangan Anda mungkin mengomentari cincin kawin seorang teman, dan meminta pendapat Anda tentang apakah Anda pikir itu terlalu norak atau biasa-biasa saja," kata Wish.Mereka mungkin mengukur kesukaan Anda tentang jenis cincin seperti apa yang Anda inginkan. Jadi sebaiknya jujur saja mengenai hal-hal yang Anda sukai.(FIR)