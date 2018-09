Layanan ala Kelas Jetset Kini Bisa Anda Rasakan

Jakarta: Masih demam film Crazy Rich Asian yang akhirnya melahirkan thread lucu dari #CrazyRichSurabayan kini bukan hanya di film saja. Karena Anda pun bisa merasakan berbagai layanan yang bisa langsung Anda rasakan secara pribadi.



Sebut saja misalnya mendadak perlu pergi ke luar negeri, memilih untuk menginap di resort eksotis, bepergian keluar negeri dengan private jet, atau perlu yacht semuanya bisa ditangani.



Salah satunya adalah Bérn & Durell, sebuah layanan luxury lifestyle Concierge, hadir memfasilitasi memenuhi berbagai kebutuhan tanpa Anda harus repot dan pusing memikirkannya.



Seperti yang dialami Intan Soekotjo, pelaku seni dan entrepreneur muda. “Semua kebutuhan dan aktivitas saya sangat terbantu dalam satu waktu. Di suatu malam, saya harus menyanyi di Istana Bogor, lantas setelah selesai, saya harus langsung mendadak pergi keluar negeri, karena ada show di sana. Hal ini sungguh merepotkan,” ujar Intan, ia mengatakan ia sangat terbantu dengan adanya jasa concierge seperti ini.



“Mengurus hal seperti show dan kostum di luar negeri, sangat merepotkan. Belum lagi pesawat dan hotel, ketika hal seperti logistik ini bisa tertangani, saya bisa fokus saja menyanyi. This service understand all my lifestyle needs and activities,” ujarnya.



(Baca juga: Tarif Taksi Udara Mulai Rp1,5 Juta)





(Dua orang jurnalis yang beruntung yang merasakan keindahan kota Jakarta di sore hari di atas luxurius helicopter ride untuk menikmati Jakarta city tour di udara dari Bérn & Durell. Foto: Dok. Bérn & Durell)



Salah satu yang ada di Bérn & Durell juga adalah ketika Anda ingin menonton sepak bola, namun ingin makan malam dengan pemain sepakbola selebriti, tidak ada yang tidak mungkin.



Bérn & Durell memberikan akses untuk memaksimalkan gaya hidup kaum jetset. "Sebagai contoh, dengan jumlah partner yang kita miliki di seluruh dunia, kami dapat memberikan pengalaman menginap di resort-resort eksotis di seluruh penjuru dunia."



"Pengalaman menonton sepak bola di luar negeri dengan duduk di box VIP, terbang bepergian keluar negeri dengan private jet, hingga pengalaman dining exclusive di hotel dengan akses yang belum tentu dirasakan tamu biasa,” ujar Bernardus Sumartok, partner dari Bérn & Durell dalam jamuan makan siang ekslusif di Restoran Spectrum, Hotel Fairmont Jakarta, Selasa, 18 September 2018.



Concierge yang ditawarkan seperti membuka kunci akses lebih ke semua jenis layanan. Definisi concierge dari sisi Bérn & Durell adalah memberi pengalaman lebih di setiap aktivitas, membuat waktu menjadi lebih berharga dan berkualitas, dan tentunya mendapatkan harga terbaik.



Membedakan layanan concierge Bérn & Durell dengan yang lain adalah, mengusung visi untuk menjadi pionir penyedia layanan premium lifestyle concierge dengan kualitas terbaik, namun sesuai dengan budaya masyarakat di kawasan Asia.



“Kami percaya layanan dengan pendekatan ala Asia adalah yang terbaik di dunia, dan kami yakin hanya pendekatan yang paham budaya Asia yang dapat melayani dengan baik kebutuhan pasar Asia,” ungkap Bernardus Sumartok. Ia meyakini belum ada layanan seperti layanan concierge dengan pendekatan ala Asia, apalagi merangkul budaya kearifan lokal ala Asia.



“We listen to our customer. Layanan kami bukan sekedar taking order and deliver request, tapi more from the heart. Kami sangat memerhatikan dan mendengarkan member kami, dan mencoba memahami aspirasi mereka. Understanding their needs and their dream. Dimanapun mereka berada mereka akan merasa seperti di rumah. Mereka seperti sedang berbicara dengan anggota keluarga mereka,” papar Bernardus Sumartok.







(TIN)