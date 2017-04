3 Negara Maju dengan Durasi Bayi Menangis Paling Banyak

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebuah studi baru menemukan bahwa bayi-bayi di Inggris, Kanada, dan Italia menangis lebih sering dibandingkan bayi-bayi di negara industri lainnya.



Studi pertama yang melihat tingkat tangis bayi baru lahir tersebut juga mengungkapkan bahwa orangtua di Denmark dan Jerman paling sedikit bermasalah dengan anak mereka yang menangis.

Para peneliti dari University of Warwick di Inggris mengalkulasi berapa lama bayi rewel dan menangis dalam 24 jam salam 12 minggu pertama. Mereka membuat urutan universal pertama untuk jumlah tangisan normal.Tingkat tertinggi dari kolik (menangis lebih dari 3 jam selama minimal 3 hari dalam seminggu) dilakukan oleh 28 persen bayi di Inggris selama 1-2 minggu awal. Sementara, tingkat kolik di Kanada adalah 34,1 persen selama 3-4 minggu awal dan di Italia 20,9 persen pada usia 8-9 minggu.(Baca juga: Membiarkan Bayi Menangis, Benar atau Salah? Sebaliknya, tingkat kolik terendah terdapat di Denmark dengan 5,5 persen pada 3-4 minggu awal dan Jerman 6,7 persen dalam jangka waktu yang sama. Para peneliti juga menemukan bahwa para bayi menangis sekitar dua jam per hari pada dua minggu awal.Umumnya tangisan memuncak sekitar dua jam 15 menit per hari selama enam minggu dan menurun secara perlahan menjadi satu jam 10 menit pada minggu ke 12.Namun, durasi beberapa bayi menangis cukup cepat, yaitu 30 menit sedangkan bayi lainnya bisa mencapai lima jam dalam 24 jam."Setiap bayi berbeda dalam durasi menangis yang berbeda pada minggu pertama kehidupan, namun umumnya masih normal," ujar pemimpin penelitian Dieter Wolke dari University of Warwick.Ia menambahkan, budaya di negara yang memiliki durasi menangis paling sedikit kemungkinan berhubungan dengan cara pengasuhan dan faktor yang memengaruhi selama kehamilan atau genetik.(TIN)