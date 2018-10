Yayasan Jantung Indonesia Kampanyekan Go Red for Women di Jakarta Fashion Week 2019

Jakarta: Tahun ini merupakan tahun ke-10 Yayasan Jantung Indonesia bekerjasama dalam perhelatan Jakarta Fashion Week.



Tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu menggandeng desainer ternama, tahun ini Yayasan Jantung Indonesia berkolaborasi dengan Iwan Tirta Private Collection.

(Tahun ini merupakan tahun ke-10 Yayasan Jantung Indonesia bekerjasama dalam perhelatan Jakarta Fashion Week. Foto: Dok. Medcom.id/Raka Lestari)

“Tujuan keterlibatan Yayasan Jantung Indonesia bahwa ajang Jakarta Fashion Week ini dapat menjadi wahana komunikasi untuk memberikan pesan, mencapai eksposur serta menggaungkan kampanya Go Red for Women melalui para pecinta fesyen,” ujar Esti Nurjadin, Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, pada acara press conference Kolaborasi Yayasan Jantung Indonesia dengan Iwan Tirta di Jakarta Fashion Week 2019 yang diselenggarakan di Senayan City, Kamis 25 Agustus 2018.“Ajang fesyen sangat identik dengan perempuan untuk itu sangat cocok untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan penyakit jantung sebagai pembunuh nomor 1 di dunia terutama pada perempuan."(Baca juga: Kolaborasi Lenny Agustin dengan Kepulauan Sula di Jakarta Fashion Week 2019 "Kami mengajak semua turut memberikan dukungan dan terlibat dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga jantung tetap sehat,” tambah Esti.Pertama kali dicetuskan oleh American Heart Association pada tahun 2003 Go Red for Women sebagai kampanye besar yang dibangun sebagai gerakan yang menginspirasi perempuan untuk melawan penyakit jantung dan menempatkannya sebagai permasalahan yang harus mendapat perhatian lebih.Menyuarakan semangat “Go Red for Women” ditandai dengan warna merah. Untuk itu serangkaian busana batik bernuansa merah dikenakan oleh para model, begitupun untuk dresscode bagi para tamu undangan.Yayasan Jantung Indonesia mengajak mengenakan busana warna merah yang menjadi simbol dukungan terhadap kewaspadaan dan kesadaran perempuan yang rentan terhadap penyakit jantung serta sebagai dukungannya pada kampanye serta visi misi Yayasan Jantung Indonesia.(TIN)