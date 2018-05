So Klin Softergent Ajak para Ibu Ikut Berbagi Kelembutan di Bulan Ramadan

Jakarta: So Klin Softergent, salah satu produk andalan Wings meluncurkan aktivasi kampanye digital ‘So Klin Berbagi Kelembutan 2018’.



So Klin Softergent dalam kegiatan ini mendorong netizen terutama para Ibu pengguna So Klin untuk berpartisipasi mengunggah foto atau video yang berisi doa dan pesan bagi anak-anak panti di media sosial.

(So Klin Softergent, salah satu produk andalan Wings meluncurkan aktivasi kampanye digital ‘So Klin Berbagi Kelembutan 2018’. Foto: Dok. So Klin)

(So Klin Softergent secara konsisten telah memasuki tahun ketiga membagikan kelembutan pada anak yatim piatu dan terus menambah jumlah panti yang disambangi setiap tahunnya. Foto: Dok. So Klin)

Dengan mengunggah satu foto atau video, sama dengan Ibu turut menyumbangkan kelembutan berupa So Klin Softergent kepada anak-anak di 30 Panti Asuhan se-Indonesia.So Klin Softergent mengawali kegiatan ini dengan mengadakan sharing session sekaligus acara buka puasa bersama dengan menghadirkan perwakilan panti asuhan yang memiliki inspirasi bagi masyarakat.“Keindahan momen Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dan kasih sayang adalah momen berbagi. Kami merasa sangat beruntung dapat bertemu sosok para pendiri panti asuhan yang luar biasa di tempat ini," ujar Joanna Elisabeth Samuel, Senior Product Manager So Klin Fabric."Kami berharap kesederhanaan ragam profesi dan latar belakang mereka dapat menginspirasi masyarakat untuk terketuk hatinya membantu sesama kita yang membutuhkan,” tambah Joanna.So Klin Softergent secara konsisten telah memasuki tahun ketiga membagikan kelembutan pada anak yatim piatu dan terus menambah jumlah panti yang disambangi setiap tahunnya.“Melihat tingginya antusiasme So Klin Moms pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun ini kami memperluas cakupan kegiatan ini dari Indonesia Barat hingga Timur. Dengan begitu, semakin banyak anak-anak yatim yang turut merasakan kasih dan kelembutan dari So Klin Moms,” papar Joanna.Secara detil Joanna juga memaparkan bahwa So Klin Moms diundang untuk turut ambil bagian dalam aktivasi digital ini. “Caranya mudah, satu unggahan foto atau video doa atau pesan kepada anak yatim sama dengan Moms sudah membantu memberikan kebutuhan anak-anak pantai asuhan.""Sebelum Idulfitri kami akan roadshow keliling 30 panti asuhan, memberikan bantuan dan akan menyampaikan doa dari So Klin Moms yang sudah disatukan dalam video klip. Jadi pesan dari So Klin Moms dapat langsung diterima oleh adik-adik,” tambahnya.Momen buka puasa bersama media juga dihangatkan oleh kehadiran Alyssa Soebandono yang juga membagikan ceritanya sebagai seorang ibu muslim.“Berbagi itu bukan pilihan, tapi kewajiban kita sebagai umat muslim. Terutama kepada anak yatim, mengingat dalam ajaran Islam, anak yatim piatu memiliki posisi khusus yang harus diperhatikan dan disayangi," ujar Alyssa Soebandono."Dalam sebuah sebuah hadits riwayat Anas RA dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama? Jawaban yang dikemukakan Beliau SAW adalah sedekah pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, yuk Moms, kita jadikan momen bulan suci ini untuk membagikan perhatian dan kelembutan kepada anak-anak panti yang mendambakannya,” ajak Alyssa Soebandono.(TIN)