3 Ramuan untuk Sukses Menurut Ilmu Pengetahun

Metrotvnews.com, Jakarta: Menurut the Cambridge English Dictionary, sukses dapat berarti perolehan yang Anda dapati dari hasil harapan Anda dan pekerjaan, atau sesuatu yang Anda raih dalam kerangka yang positif.



Dibalik semua itu, ternyata ilmu pengetahuan atau science telah menemukan beberapa keterampilan yang bisa meningkatkan level kesuksesan Anda. Seperti dilansir dari Rd.com, berikut ini daftarnya:

Tidak dipungkiri bahwa keluarga melalui dukungan, perhatian, kasih sayang, dan bagaimana cara Anda dididik oleh keluarga mengawali kesuksesan Anda. Namun, hasilnya merupakan resep yang Anda bisa ciptakan bagi kesuksesan Anda sendiri.Dalam studi yang dikeluarkan oleh PNAS, sebuah website resmi dari the official journal of the National Academy of Sciences of the United States, mengatakan bahwa the University College London meneliti 8.119 laki-laki dan perempuan untuk menanyakan apa yang membuat mereka sukses termasuk dalam sisi kesehatan juga.Ditemukan bahwa mereka yang telah sukses, sekaligus kaya dan bahagia dipengaruhi dengan sifat diri Anda sebagai kepribadian atau personality yang memastikan bahwa secara internal lebih memegang kendali dibandingkan hanya dari luar saja.(Baca juga: Tips Bahagia Bagi Wanita Karier Joshua Klapow, PhD, psikolog klinis dan associate professor dari Public Health di the University of Alabama di Birmingham mengutarakan bahwa sukses dalam hidup diawali dengan kesehatan mental Anda. "Mampu untuk menganalisa emosi adalah keterampilan yang dahsyat," ucap Klapow.Klapow menyebutkan bahwa stabilnya emosi Anda seperti regulator dalam semua set keterampilan yang Anda miliki. "Ini membantu Anda saat Anda merasakan pengalaman optimis, berjuang keras, berkorban, atau sedang mengontrol sesuatu secara berlebihan, kestabilan emosi membuat Anda berada di tengah kembali," papar Klapow."Dan para peneliti dalam studi lainnya juga menyimpulkan bahwa ada korelasi langsung pada mereka yang stabil secara emosi dengan kesuksesan di masa depan dalam lingkungan kerja," papar Klapow.Orang dengan motivasi tinggi selalu ingin menyelesaikan pekerjaannya hingga habis atau hingga selesai. Dalam studi yang ditemukan oleh PNAS, sebanyak 26,4 persen para partisipan yang memiliki salah satunya motivasi yang tinggi, memiliki level kekayaan yang paling tinggi.Studi yang juga dilakukan oleh The U.K.'s University of Kent dalam menemukan para pekerja, motivasi merupakan nilai tinggi karena seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi ini mampu memecahkan masalah dan menggapai tujuan mereka. "Dan ini salah satu nilai yang dicari oleh perusaan dari para pekerja," tulis studi.(TIN)