3 Sikap Bicara yang Tak Menyenangkan Menurut Ilmu Pengetahuan

Penulis Brandon Specktor menyebutkan dalam tulisannya "6 Annoying Speaking Habits You Have, According to Science", bahwa bukan isi pembicaraan yang Anda katakan yang membuat orang tidak menyukai Anda, namun bagaimana dan kapan Anda mengatakannya kepada orang lain, itu yang lebih penting.



Seperti dilansir dari Rd.com, berikut ini daftarnya. Dan sebaiknya Anda hindari:

Debbie Downer merupakan nama seorang karakter dalam Saturday Night Live yang debutnya dimulai tahun 2004. Karakter Downer merupakan orang yang selalu mengatakan hal yang negatif saat berada dalam acara ngobrol bersama keluarga atau teman, dan ini merusak suasana.Riset membuktikan bahwa Anda kemungkinan akan merefleksikan suasana yang negatif dengan berkata yang negatif dan membuktikannya pada diri Anda sendiri. Di satu sisi, orang yang memiliki sikap sosial optimistik juga demikian.Orang yang memiliki sikap sosial optimistik meninggalkan perasaan yang sama pada orang-orang di sekelilingnya. Dan disebutkan juga, bahwa sedih dan bahagia (positif maupun negatif) bisa menular bagai virus.Anda tidak perlu menjadi ahli saraf Harvard untuk menjelaskan apa yang Anda rasakan, entah itu baik atau buruk. Namun, faktanya ketika kita berbicara tentang diri kita-baik dalam pembicaraan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, atau secara langsung, dapat memicu sensasi kenikmatan yang sama di dalam otak seperti layaknya makanan atau uang.Tulisan The Wall Street Journal dalam studi yang dilakukan Harvard tahun 2012 menyatakan, mendominasi segala topik pembicaraan dalam banyak pembicaraan, Anda seperti narsistik dalam pembicaraan. Dan ini mengganggu teman Anda.Ketika Anda melakukan ini, dalam ilmu pengetahuan bisa dijelaskan seperti Anda merampas hamburger teman Anda yang sedang mereka nikmati. Jadi turunkan ego Anda dan mulai mendengarkan teman-teman Anda.Dalam bahasa Iggris jika Anda berbicara dengan penampakan yang kurang yakin, atau di satu sisi bisa terlihat pesimis, dengan nada yang menaik di akhir kalimat disebut juga dengan istilah Uptalk atau upspeak.Nada suara seperti ini dapat terkesan tidak yakin atau malah cenderung bisa meremehkan. Bagi beberapa orang mendengar orang yang selalu dengan intonasi uptalk ini, tidak menyenangkan.Menurut studi yang dilakukan terhadap 700 laki-laki dan perempuan pekerja, 85 persen orang yang berbicara dengan nada seperti itu mengindikasikan rasa ketidakamanan dirinya. Dan 70 persen menemukan bahwa hal itu menyebalkan.57 persennya mempercayai karier seseorang akan terhambat dalam dunia kerja karena cara mereka berbicara pada orang lain. Agar Anda terhindar dari rasa ketidaknyamanan seseorang terhadap hal ini, turunkan nada bicara Anda dan bicaralah dengan lebih percaya diri dan lebih menyenangkan.