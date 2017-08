3 Cara agar Waktu Anda Lebih Efektif

Metrotvnews.com, Jakarta: Kesibukan Anda padat, jadwal Anda penuh, dan waktu Anda sedikit. Lalu bagaimana cara praktis agar waktu kerja Anda bisa maksimal?



Bennett penulis Start Right Where You Are mengatakan ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar waktu Anda lebih efektif. Berikut beberapa tipsnya:

Namun, seringnya bunyi alarm bisa disetel tiga hingga empat kali. Jika Anda pasang semuanya, tubuh Anda akan terbangun dengan suara yang pertama, kemudian Anda memutuskan untuk tidur lagi, dan bangun lagi. Hampir tiga atau empat kali.Bennett mengatakan ada baiknya Anda menyetel cukup satu kali saja namun Anda komit untuk langsung bangun, bukan tidur lagi.Usahakan untuk menempatkan smartphone Anda agak jauh dari jangkauan tangan, ini membuat Anda jadi sedikit merasa terpaksa untuk menghentikan alarm yang terus berbunyi untuk kemudian Anda bangun.Saat Anda tiba di kantor, waktu berjalan terasa cepat karena banyak yang Anda kerjakan. Jika begitu, paling baik jika Anda langsung mengerjakan pekerjaan Anda yang paling penting.Hindari untuk membuka media sosial terlebih dahulu, tanpa Anda sadari melihat timeline atau story di media sosial bisa memakan waktu yang cukup banyak. Dan ini membuang waktu di awal Anda bekerja.Baik itu secara tulis atau melalui gawai, catat apa saja yang akan Anda lakukan. Bennett mengatakan juga banyak orang bekeluh mereka tak bisa melakukan banyak hal lainnya selain bekerja.Bennett memberikan saran, ada baiknya juga Anda mencatat semua agenda dan kegiatan bukan hanya sebatas soal pekerjaan, catat juga hal lain di luar pekerjaan di agenda Anda.Contohnya seperti ketika Anda ingin membelikan teman sebelah bangku Anda kue karena ia berulang tahun, atau membantu mengetik karena project Anda dan teman Anda sama.Bisa juga, Anda mencatat agar hari ini tak lagi memakan junk food dan mulai menghias meja Anda dengan tanaman. Hal-hal kecil yang bisa Anda capai. Anda juga bisa mencatat banyak hal lainnya lagi setelah beberapa hal yang Anda catat sukses Anda lakukan.(TIN)