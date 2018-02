Cara Sederhana Kurangi Kecanduan Ponsel

Jakarta: Banyak orang menyadari bahwa diri mereka menggunakan gawai secara berlebihan. Meski demikian, sulit untuk menjauhkan diri dari ponsel dalam jangka waktu lama.



Namun, bukan berarti tak ada cara untuk mengurangi intensitas penggunaan gawai tersebut. Koresponden pendidikan digital terkemuka untuk NPR dan penulis The Art of Screen Time, Anya Kamenetz, membahas tentang bagaimana cara orang tua menggunakan ponsel di depan buah hati dalam TiLT Parenting Podcast.

Ia menyarankan agar para orang tua mencoba memberitahukan apa yang mereka lakukan saat menggunakan gawai. Hal tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang terbuka dengan anak-anak dan menjadi lebih sadar atas tindakan mereka."Teman saya Danah Boyd, ahli media sosial, menyarankan untuk menarasikan apa yang Anda lakukan dengan ponsel saat di dekat anak," katanya.Beberapa contohnya adalah mengajak anak mengecek prakiraan cuaca atau mengirimkan pesan teks pada pasangan, seperti, "Apakah Ayah sudah pulang, ayo kita tanyakan.""Saya pikir ini adalah cara yang sangat bagus untuk meminta pertanggungjawaban Anda juga, dan untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda lakukan."Jika cara tersebut tak mempan, cobalah cara lain untuk mengontrol adiksi pada ponsel.Catherine Price, penulis How to Break Up With Your Phone, menyarankan untuk membuat waktu bebas ponsel, misalnya dimulai dari 30 menit tak melihat benda elektronik tersebut.Menghabiskan terlalu banyak waktu pada ponsel dapat mempengaruhi produktivitas setiap hari secara drastis."University of California menemukan bahwa gangguan yang muncul karena adanya notifikasi ponsel membuat seseorang membutuhkan waktu rata-rata 23 menit dan 15 detik untuk mendapatkan kembali fokus penuh pada pekerjaan," ujar Maths Mathisen, CEO dan salah satu pendiri Hold, sebuah aplikasi yang memberi penghargaan kepada siswa karena telah meletakkan ponsel cerdas mereka. sepenuhnya.Ia menyarankan untuk tidak mengaktifkan ponsel jika sedang bekerja agar distraksi yang didapat semakin minimal.(ELG)