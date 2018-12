ESQ Gelar Training The Amazing You dengan Jumlah Peserta Terbanyak

Jakarta: Pertama kali di Indonesia training motivasi dengan jumlah peserta terbanyak digelar. Training ini adalah hajatan dari ESQ Leadership Center, salah satu lembaga training terbesar sumber daya manusia.



Training yang bertajuk The Amazing You akan diikuti 10.400 peserta dan digelar di ICE Bumi Serpong Damai, pada 15-16 Desember 2018. Tak hanya itu, training ini juga akan dihadiri peserta dari negara lain, seperti Malaysia (485 orang), Singapura (35 orang), hingga Belanda (3 orang).



"Ini akan menjadi training yang luar biasa, Training The Amazing You mengajak kita menutup akhir tahun ini dengan kekuatan jiwa yang luar biasa dan menyongsong tahun 2019 dengan semangat membara dalam diri kita," terang CEO ESQ Leadership Center, Art Ginanjar Agustian.



Training Amazing You digadang-gadang akan menjadi training terbesar yang akan diselenggarakan ESQ. Tepatnya sejak didirikan pada 2000. Bahkan bisa mematahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia-MURI yang sebelumnya dipegang ESQ dengan peserta berjumlah 8 ribu.



Digelarnya Training The Amazing You tak lepas karena banyaknya persentase kegagalan sebesar 95 persen dalam pengembangan diri manusia. Sementara yang 5 persennya masuk dalam kategori sukses. Sehingga diperlukan perubahan mindset, karakter, motivasi, dan semangat.



"The Amazing You bukanlah sekadar training dengan corak khas ESQ yang menggabungkan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Tapi training yang bertema 'Unlock Your Power' tersebut menjadi masterpiece dari saya yang berokus pada membuka energi dari setiap peserta," terangnya.



"The Amazing You yang akan berlangsung selama dua hari ini bisa mengubah masa depan 10 ribu peserta yang akan berkumpul di ICE BSD," tegas Ary.



"Dalam diri manusia sudah terdapat energi untuk mencapai kesuksesan. Tapi banyak yang tidak tahu cara menggunakannya. Itu yang menjadikan training The Amazing You menjadi istimewa," tutup mantan dosen ini.







Caption: Dr Ary Ginanjar pendiri ESQ Leadership Center saat memberikan pernyataan dalam konferensi pers Training The Amazing You di Menara 165.

(TIN)