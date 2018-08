Rahasia Kecil Jackie Kennedy di Setiap Sepatunya

Jakarta: Setiap orang punya kebiasaan yang unik tentang barang pribadinya. Tak terkecuali dengan Jackie Kennedy, istri dari John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat ke-35.



Dilansir dari tulisan Lauren Cahn yang merupakan penulis asal New York dan aktif menulis di The Huffington Post mengatakan bahwa Jackie Kennedy merupakan salah satu ikon gaya pada tahunnya.

(Foto: Jaclyn Moy/Unsplash.com)

Cahn menjabarkan bahwa Kathy McKeon yang merupakan asisten Jackie sejak tahun 1964 sampai 1977 mengatakan dalam bukunya "Jackie’s Girl: My Life with the Kennedy Family" bahwa kaki Jackie yang selalu terlihat indah itu ternyata memiliki sebuah celah yaitu satu kaki lebih pendek daripada kaki lainnya."Aku tak pernah melihat berbagai koleksi pilihan sepatu yang begitu memesona seperti (milik Jackie) ini. London-look boots, pump di setiap warnanya, spotless sneaker untuk setiap jogging di pagi hari. Semua tersedia secara apik," papar McKeon dalam Town & Country.(Baca juga: Ini Tipe Sepatu yang Baik untuk Kaki Namun ternyata ada hal kritis yang menjadi salah satu rahasia kesempurnaannya, yaitu satu buah dari setiap sepatunya dipasangi 0,25 inci (kira-kira setebal penghapus pensil) sol tambahan di setiap sepatu heelnya. "Tampaknya ini merupakan cara untuk mengimbangi kakinya yang tak sama panjang," papar McKeon.Dr Janet Travell yang menangani Jackie mengatakan bahwa dua tahun setelah pernikahan Jackie dengan John F. Kennedy, tepatnya tahun 1955 ketika memeriksa sakit punggung Kennedy, Dr Janet pun menemukan bahwa kaki kiri Jackie lebih pendek dari yang kanan.Sehingga ia merekomendasikan untuk membuat tambahan sol dengan ukuran yang tepat hingga tinggi kedua kaki nampak sempurna sama. Namun hingga saat ini tidak diketahui siapa yang membuat sol tambahan dengan ukuran 0,25 inci tersebut. Apakah Dr Travell ataukah orang lain.(TIN)