Tips Membersihkan AC

Jakarta: Air conditioner atau AC merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting, terutama ketika musim panas tiba. Namun Anda juga tidak boleh melupakan perawatan rutin yang harus dilakukan agar kinerja AC di rumah Anda tetap maksimal.



Selain itu, jika AC di rumah Anda dibiarkan kotor atau jarang dibersihkan juga dapat memberikan efek pada kesehatan Anda seperti menyebabkan flu atau bisa menjadi pemicu alergi.

Dengan tidak membersihkan atau mengganti filter AC secara teratur, AC Anda akan bekerja jauh lebih keras untuk menghasilkan udara yang bersih dan sejuk."Filter yang kotor akan mengganggu aliran udara dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran kipas di tungku atau AC Anda jika Anda tidak pernah membersihkannya," kata James Sublett, MD, mantan ketua American College of Allergy, Asma, dan Imunologi.Secara rutin membersihkan atau mengganti filter AC Anda dapat meminimalkan zat-zat asing yang menumpuk, seperti jamur. Jamur yang menumpuk di filter AC dapat menyebabkan batuk kronis, hidung tersumbat, gangguan pernapasan, dan mata serta iritasi kulit, menurut Centers for Disease Control and Prevention.(Baca juga: 8 Kesalahan Terkait Pemakaian AC Jika Anda memiliki AC dengan filter yang dapat digunakan kembali, Dr Sublett merekomendasikan untuk membersihkannya setidaknya sebulan sekali.Ambil filter pada AC dan periksa apakah ada kerusakan. Jika sobek, buang dan ganti dengan filter baru, namun jika tidak ada kerusakan, cukup merendamnya di wastafel atau bak mandi dalam larutan Clorox atau Lysol yang dilarutkan dengan air untuk membantu membunuh spora dan jamur, dikutip dari Health.Gosok perlahan filter dengan sikat berbulu halus untuk membersihkan setiap bagian dari berbagai jenis kotoran yang mengintai, kemudian biarkan filter kering secara menyeluruh. Sebelum memasukkannya kembali ke dalam AC, usap dengan lap kering untuk menghilangkan partikel debu yang tersisa.(TIN)