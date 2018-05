Pakar Bahasa Tubuh Bandingkan Pernikahan Harry-Meghan dengan William-Kate

London: Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle menjadi topik hangat yang tak bosan untuk dibicarakan. Mulai dari awal kisah cinta mereka, detail pernikahan, hingga kemana sejoli ini akan berbulan madu menjadi hal yang menarik perhatian.



Kali ini, para pakar mencoba membaca kedalaman hubungan pasangan ini lewat bahasa tubuh yang mereka tampilkan.

"Pangeran Harry hidup dalam kisah yang dia impikannya sepanjang hidupnya," ujar Susan Constantine, ahli perilaku manusia dan penulis buku The Complete Idiot's Guide to Reading Body Language kepada Good Housekeeping."Ini juga terlihat pada Meghan Markle. Di setiap saat, kita bisa melihat bahwa mereka benar-benar terpesona satu sama lain," tambahnya.Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan berjalan dengan lancar meski sempat ada beberapa drama keluarga dari pihak mempelai wanita. Meski demikian, Pangeran Harry tampak sangat menikmati momen ini meski ia terlihat sangat gugup."Ini menjadi momen dengan kecemasan tinggi bagi Harry, tetapi ia masih bisa bersikap spontan dan penuh kasih terhadap Meghan selama acara resmi ini," kata Patty Wood, pakar bahasa tubuh dan penulis buku SNAP: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma."Dia menyentuh dan menggigit bibir sebagai cara untuk menahan emosinya, dan menenangkan dirinya sendiri dalam situasi yang menegangkan."Begitu juga saat pembacaan janji nikah dimana Harry menekan ibu jarinya ke tangan Meghan."Ini seperti cara dia mengatakan, aku milikmu," tuturnya.Ada beberapa hal yang agak berbeda pada pernikahan Harry-Meghan jika dibandingkan dengan pernikahan William-Kate tujuh tahun lalu. Pada pembukaan acara, William dan Kate tidak saling menggandeng tangan."Barulah saat pemberkatan nikah, Kate merentangkan tangannya ke William, menunjukkan bahwa ia akan menjadi istri yang bertanggung jawab dan mengikuti kemana pun suaminya pergi," jelas Wood.Setelah pembacaan janji nikah, Harry dan Meghan melangkah keluar dari kapel sebagai Duke dan Duchess of Sussex."Mereka sangat gembira dengan momen ini dan terhubung satu sama lain, itu juga terlihat dari kontak mata mereka," kata Constantine.Hal yang sama juga tampak pada pernikahan William dan Kate dimana sesekali mereka juga melakukan kontak mata. Namun, momen keduanya terlihat lebih formal."Kita bisa melihat betapa bahagianya Kate dari wajahnya, tetapi ia juga berhasil mempertahankan postur yang elegan dan formal. Mungkin karena Kate tahu bahwa ia akan menjadi calon Ratu berikutnya," pungkas Wood.(DEV)