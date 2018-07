Jakarta: LSPR Communication Festival 2018 kembali berkolaborasi dengan Carousell menyelenggarakan acara tahunan yang diselenggarakan di FX Sudirman lantai F3 sejak tanggal 27 – 28 Juli 2018 dengan tema Millennial Futurepreneur.



Acara ini diikuti oleh beberapa tenant bazaar yang terdiri dari preloved fashion & lifestyle, Swap up party yang diadakan oleh Carousell serta food and beverage. Diramaikan juga dengan arts exhibition and theater, talkshow yang dikemas secara menarik dengan bintang tamu dari entrepreneur-entrepreneur muda di LSPR, dan juga music performance dari band besar seperti Fourtwnty, Jazz, Trisouls, dan Hi Friday.



Acara ini merupakan kolaborasi LSPR–Jakarta dengan Carousell, sebuah aplikasi jual beli dengan konsep jejaring sosial yang sedang populer di Indonesia. Bertujuan untuk membangkitkan semangat entrepreneur muda untuk membuka usaha baru, meningkatkan kreatifitas dan inovasi entrepreneur khususnya generasi milenial di indonesia sehingga mampu bersaing di dunia usaha dan menjalin hubungan dengan publik baik internal maupun eksternal.



Rizka Septiana, M.Si selaku koordinator dari acara ini mengungkapkan bahwa beliau sangat puas terhadap banyaknya feedback positif yang diberikan pengunjung atas terselenggaranya acara ini.





(Marcus Tan, Co-founder dan President dari Carousell bersama Rizka Septiana, M.Si - Deputy Head of Media Relations - Corporate Reputation Department LSPR-Jakarta, dalam acara LSPR Communication Festival 2018, LSPR X Carousell Barter Market 2018. Foto: Dok. LSPR-Jakarta)



(Baca juga: Payung Teduh Meriahkan LSPR Communication Festival Treasure Market 2017)



“Saya sangat puas acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh banyak sekali anak muda yang antusias, ternyata anak muda di era milenial ini sangat kreatif dalam berbisnis, selain itu saya juga bangga terhadap mahasiswa-mahasiswa saya karena pada akhirnya mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik sekali."



Para pengunjung juga sangat terhibur dengan penampilan dari para artis dan band yang memeriahkan acara, terutama saat penampilan dari Fourtwnty berlangsung. Band indie yang terkenal dengan singlenya Zona Nyaman ini mampu menarik perhatian pengunjung yang notabenenya adalah anak muda dengan alunan musiknya yang santai dan tenang.



Tidak hanya hiburan, acara ini juga mendapat dukungan dari beberapa pihak seperti Medcom.id, Goodmood, NYX, Kompas.com, K – Vission, O Channel, dan masih banyak lagi.



LSPR Communication Festival adalah program rutin tahunan yang dikerjakan oleh mahasiswa semester 6 dari seluruh konsentrasi yang ada di LSPR Jakarta.



Mahasiswa dengan konsentrasi Mass Communication, Digital Media Communication dan Performing Arts Communication menampilkan karya yang mereka pertunjukkan mulai dari pameran seni modern seperti hologram, mapping projection, visual 3 dimensi, virtual reality sampai teater.



Sementara itu, mahasiswa Public Relations, Marketing Communication dan International Relations berkarya dibidang event management mereka tunjukkan dengan kemampuan mengelola konser musik, bazaar dan juga talkshow yang menghadirkan para entrepreneur muda.



LSPR sendiri berdiri sejak 1 Juli 1992 adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program sarjana ilmu komunikasi yang terbagi atas 6 konsentrasi pilihan yaitu Public Relations, International Relations, Marketing Communication, Mass Communication, Digital Media dan Performing Arts Communication.



Dan program pasca sarjana yang terbagi menjadi empat konsentrasi yaitu Corporate Communication, Marketing Communication, International Relations Communication dan Mass Media Management. Saat ini LSPR-Jakarta memiliki 20.000 lulusan serta sebanyak 6.500 mahasiswa aktif.





(TIN)