Fenomena Foto Pranikah ke Luar Negeri

Jakarta: Foto prewedding atau pranikah kini menjadi salah satu rangkaian cukup penting dari persiapan perayaan pernikahan. Bahkan, tak sedikit pasangan yang ingin melakukan pemotretan di luar negeri untuk hasil yang maksimal.



Sebuah survei dari Wedding Marketplace Bridestory yang melibatkan 4 ribu pasangan yang akan menikah di tahun 2016 menunjukkan bahwa 81 persen responden menganggapnya penting.

(Foto prewedding atau pranikah kini menjadi salah satu rangkaian cukup penting dari persiapan perayaan pernikahan. Foto: Gül Kurtaran/Unsplash.com)

(Tren foto pranikah yang semakin naik daun ini juga berimbas pada beberapa bisnis fotography service yang mengalami perluasan klien. Foto: Scott Webb/Unsplash.com)

Tren foto pranikah yang semakin naik daun ini juga berimbas pada beberapa bisnis fotography service yang mengalami perluasan klien."Konsep kami awalnya adalah holiday photography, namun semakin melebar sesuai keinginan klien," tukas Gaby Marscha selaku partnership manager SweetEscape saat ditemui Medcom.id, Selasa 6 Maret 2018.Bisnis yang dimulai sejak 2016 tersebut mulai mendapatkan banyak pesanan pemotretan pasangan sejak awal tahun 2018 hingga mencapai 50 persen dari pesanan secara keseluruhan yang mencapai 500-600 pesanan per bulan.Tak hanya di kota besar, pergeseran tersebut juga dirasakan oleh photography service Carlisle (baca: kar-lail) yang berada di Batam dalam dua tahun terakhir.Setyanandika selaku creative director Carlisle juga mengalami hal serupa. Ia mengaku bahwa permintaan foto pranikah kini lebih banyak dibandingkan pemotretan corporate, yang merupakan target utama bisnis kecil-kecilan yang berdiri sejak 2014 tersebut."Permintaan untuk pranikah bisa mencapai tiga kali dalam sebulan, sementara untuk corporate umumnya tiga kali dalam setahun," terang Dika saat dihubungi Medcom.id, Selasa 13 Maret 2018.Lokasi pemotretan juga bervariasi dimana tak sedikit pasangan yang memilih luar negeri. Berdasarkan data dari SweetEscape, 60 persen klien dari Indonesia memilih untuk pemotretan luar negeri."Paling banyak ke kota-kota Jepang, sebanyak 60 persen. Namun, tergantung dengan musim di negeri itu juga. Misalnya, kalau pertengahan tahun lebih banyak yang ke Australia karena di sana sedang musim dingin," terang Gaby.Saat ini, tambahnya, negara-negara di Asia Timur tengah diminati terutama Korea Selatan. Sementara, pesanan pemotretan di benua Eropa atau Amerika Serikat biasanya membludak di akhir tahun, saat musim dingin dan masa liburan.Salah seorang klien SweetEscape, Inke, mengaku memilih Dubrovnik di Iceland sebagai lokasi pranikah karena sekalian liburan."Saya dan pasangan suka dengan serial TV Game of Thrones dan sangat ini mengunjungi Dubrovnik untuk melihat tempat syutingnya. Setelah lihat foto-foto kotanya di internet, sepertinya ini lokasi yang sangat romantis untuk foto," ujarnya pada Medcom.id dalam pesan teks.Responden lain, Nikita yang juga merupakan klien SweetEscape pun mengakui kalau momen pranikah sengaja dibarengi dengan jalan-jalan.Kota pilihan dia dan pasangan adalah Santorini di Yunani karena lokasinya yang sangat menawan.Meski demikian, destinasi pemotretan dalam negeri pun tak kalah banyak. Dari total 40 persen, sebanyak 80 persen klien memilih Bali sebagai lokasi favorit, disusul dengan destinasi terkenal lainnya seperti Pulau Komodo, Pulau Kelor, Sumba, hingga Derawan.Permintaan pemotretan pranikah ke luar negeri juga dirasakan Carlisle. Selain melayani pemotretan dengan lingkup Sumatera, Carlisle juga pernah menerima permintaan ke Singapura dan Malaysia."Uniknya, para klien tidak menjadikan landmark sebagai lokasi pranikah, seperti Merlion atau Marina Bay, namun tempat-tempat unik seperti cafe yang sedang in di sana," ungkap Dika.Terkait konsep pakaian, baik SweetEscape maupun Carlisle setuju bahwa model kasual paling diminati. Lebih dari 85 persen klien menggunakan pakaian yang santai.Namun, tak sedikit juga yang masih menggunakan pakaian formal seperti tuksedo dan gaun besar, terutama untuk pemotretan dengan jarak yang dekat, seperti Singapura."Makin ke sini, kebanyakan anak muda lebih suka dengan gaya kasual. Tapi kalau yang niat, pakai yang formal, juga masih ada," tambah Gaby.Gaby juga menyebutkan bahwa 80 persen klien SweetEscape yang melakukan pemotretan lebih senang di alam, terutama untuk negara-negara yang sedang musim dingin.(Baca juga: Seberapa Penting Foto Prewedding bagi Calon Pengantin? Konsep SweetEscape berbeda dengan photography service pada umumnya, dimana klien akan bertemu dengan fotografer saat berada di lokasi pemotretan. Jadi, fotografer yang dipekerjakan adalah penduduk lokal di kota tujuan. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan."Supaya klien bisa meminta saran pada fotografer seperti lokasi dan waktu pemotretan yang bagus karena fotografer sudah menguasai daerah itu, apalagi untuk klien yang baru pertama kali ke sana," kata Gaby.Untuk satu kali pemesanan, SweetEscape mematok harga rata-rata USD300-500 dengan durasi dua jam. Pemesanan hanya bisa dilakukan secara online, melalui situs atau aplikasi resmi, dan minimal dua hari sebelum pemotretan."Kami menggunakan USD supaya lebih mudah karena klien kami ada di berbagai negara," tukas Gaby yang menyebutkan bahwa saat ini SweetEscape sudah ada di 300 kota di seluruh dunia dengan masing-masing kota terdapat 3-4 fotografer.Klien SweetEscape sendiri masih didominasi warga Indonesia, yaitu 60 persen. Sebanyak 20 persen lainnya berasal dari Filipina, dan sisanya tersebar di negara-negara lain.Dari 100-120 foto yang diedit, klien diminta memilih 40 foto untuk diberikan secara gratis dan bisa langsung diunggah di situs (resolusi besar) atau aplikasi (resolusi kecil)."Jika ingin lebih banyak foto, satu foto tambahan akan dihargai USD10," tambah Gaby.Terkait waktu, tidak ada batasan jumlah lokasi yang ingin dikunjungi asalkan tidak melebihi waktu yang disepakati. Karena waktu yang tergolong singkat, perpindahan lokasi biasanya tak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan berjalan kaki.Inke mengaku puas dengan pelayanan dari SweetEscape yang dianggap murah dan mudah."Dibandingkan dengan yang lain, dimana kita perlu membayari tiket, hotel, dan makan fotografer dan tim; SweetEscape kemungkinan hanya seperempat dari harga mereka dengan kualitas foto 80-90 persen. Selain itu, foto selesai dalam tiga hari. Enggak ribet."Sementara itu, Carlisle masih menggunakan konsep konvensional yaitu memboyong fotografer dan videografer ke kota tujuan, jika pemotretan dilakukan di luar Batam, dimana tiket dan akomodasi ditanggung oleh klien.Harga normal untuk pemotretan dimulai dari Rp4 juta dan Rp3 juta jika ingin menggunakan jasa video. "Jadi, sekitar Rp5,5-6 juta untuk pemotretan di Singapura."Namun, Dika mengaku memberi kelonggaran waktu jika pemotretan dilakukan di luar negeri dimana durasi standarnya adalah enam jam. "Kalau di Singapura atau Malaysia, boleh seharian."Sama seperti SweetEscape, tiga hari setelah proses pemotretan, klien bisa mengambil foto yang sudah diedit tanpa batasan jumlah foto.(TIN)