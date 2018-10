Hari Batik Nasional 2018 Barbie Keluarkan Koleksi Batik

Jakarta: Tanggal 2 Oktober dirayakan sebagai Hari Batik Nasional (HBN). Ada yang spesial di perayaan HBN 2018 yang diluncurkan pekan kemarin karena boneka yang muncul pertama kali dalam ajang American International Toy Fair di New York pada 9 Maret 1959 lalu ini muncul dengan pakaian batik.



Mattel sebagai perusahaan hiburan anak-anak global termasuk barbie salah satu di dalamnya meluncurkan koleksi Barbie Batik Kirana. Sebuah koleksi yang terinspirasi dari keberagaman budaya Indonesia dan merupakan hasil kerja sama antara Barbie dan Iwan Tirta Private Collection.

Dua koleksi boneka terbaru Barbie untuk merayakan kekayaan budaya bangsa dan untuk merefleksikan dengan lebih baik dunia yang dilihat oleh anak-anak perempuan Indonesia saat ini.Untuk pertama kalinya, Barbie bekerja sama dengan brand perancang batik terkenal di Indonesia, Iwan Tirta Private Collection, untuk meningkatkan pemahaman akan keunikan batik di kalangan generasi masa depan Indonesia.“Mattel bangga dapat merayakan koleksi boneka Barbie Made in Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun, di mana kami merancang dan memproduksi setengah dari seluruh boneka Barbie yang dipasarkan di dunia,” ujar Ivan Franco, Country Manager-Mattel Southeast Asia.“Kami merasa terhormat mendapat kesempatan bekerja sama dengan Iwan Tirta Private Collection dalam mempromosikan dan mendukung nilai serta budaya Indonesia.” Iwan Tirta Private Collection merupakan warisan dari almarhum perancang batik Iwan Tirta, yang ingin terus melestarikan seni batik.(Baca juga: Alternatif Liburan Seru di Barbie House Gandaria City Di balik setiap motif batik terdapat arti yang sakral atau nilai yang merepresentasikan orang Indonesia. “Iwan Tirta Private Collection senang dapat berkolaborasi dengan Barbie untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kecintaan terhadap batik di kalangan generasi muda Indonesia,” ujar Widharmika Agung, CEO Iwan Tirta Private Collection.“Hal ini juga sangat membanggakan orang Indonesia menyaksikan budayanya terbesar luas di dunia.”Untuk memulai debutnya, Barbie dan Iwan Tirta Private Collection memperkenalkan koleksi Barbie Batik Kirana yang terdiri dari dua boneka dengan motif batik berbeda; “Kawung Manis” dan “Sawunggaling Latar Kopi Pecah”. Motif “Kawung Manis” menggambarkan harapan untuk selalu bijaksana, rendah hati, dan ingat terhadap leluhur.Sementara motif “Sawunggaling Latar Kopi Pecah” menyimbolkan harapan bahwa seorang pemimpin sebaiknya berlaku adil dan menjaga keseimbangan sebagai seorang yang kuat dan baik hati.Melalui boneka batik yang baru ini, Barbie berharap dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada anak perempuan untuk yakin bahwa dirinya bisa menjadi seorang perancang batik atau apa pun profesi yang ingin mereka geluti kelak.Dan selama diadakannya event the 2018 Annual Meeting of the International Monetary Fund dan World Bank Group di Bali Nusa Dua Indonesia (IMF-WB Annual Meetings 2018) exhibition booth Barbie memperpanjang peluncurannya globalnya melalui the Dream Gap Project.Yaitu dedikasi brand dari Barbie untuk proyek yang bertujuan menggali potensial yang tak terbatas pada anak-anak perempuan dan untuk menyampaikan isu stereotip kesenjangan gender dengan mendorong setiap anak perempuan untuk bisa menjadi apa pun yang mereka inginkan.Di kesempatan tersebut hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang ikut berfoto di booth Barbie dengan edisi berbusana batik.(TIN)