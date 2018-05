AkzoNobel Lengkapi Portofolio Perlindungan Dinding Rumah

Jakarta: Saat hari besar seperti Idul Fitri, salah satu kebiasaan yang dilakukan adalah mengecat kembali rumah. Dan bisa menikmati hunian dengan cat warna yang indah sekaligus kuat dan tahan lama susah tentu menyenangkan.



AkzoNobel, perusahaan cat dan pelapis global terkemuka serta produsen Dulux, pada Selasa, 22 Mei 2018 memperkuat portofolio produk cat eksteriornya untuk hunian dengan menghadirkan inovasi terbaru Dulux Weathershield Flash dan Hammerite.

(Jun de Dios, Presiden Direktur PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia). Foto: Dok. Dulux)

(Anastasia Tirtabudi, Head of Brand and Consumer Marketing PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Foto: Dok. Dulux)

(AkzoNobel memperkuat portofolio produk dengan solusi inovatif untuk perlindungan unggul pada eksterior. Foto: Dok. Dulux)

AkzoNobel juga memperkenalkan kembali Dulux Weathershield, produk eksterior premium andalannya, dengan formula yang telah diperbarui yaitu Advance Algae and Fungus Guard yang bisa melapisi tembok dari jamur dan lumut. Berbagai inovasi ini akan memberikan perlindungan unggul bagi eksterior rumah.Jun de Dios, Presiden Direktur PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) mengungkapkan, “Di AkzoNobel, kami berkomitmen terhadap inovasi untuk membantu para pemilik rumah merasa percaya diri dan konsisten mendapatkan hasil yang seperti mereka bayangkan, di berbagai kondisi apa pun.""Inovasi terbaru yang kami hadirkan hari ini tidak hanya akan memungkinkan para pengguna untuk menghemat waktu dan energi, tetapi juga memberikan perlindungan unggul untuk rumah dari perubahan cuaca ekstrem, khususnya di Indonesia yang dapat menyebabkan kerusakan pada tampilan eksterior rumah secara keseluruhan," tambahnya lagi.Anastasia Tirtabudi, Head of Brand and Consumer Marketing PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) menyampaikan, "Di AkzoNobel, para peneliti dan ilmuwan kami terus mencari cara baru dan inovatif di mana cat dapat memainkan peran yang lebih penting dalam kehidupan kita."(Baca juga: 5 Warna Cat yang akan Membuat Rumah Anda Cepat Laku "Keahlian kami dalam hal warna dan inovasi teknologi yang canggih diwujudkan melalui berbagai produk kami, yang tidak hanya dapat mengubah hunian menjadi ruang yang indah, tetapi juga memberikan perlindungan agar bangunan tetap kuat untuk jangka waktu yang panjang. Di sinilah kami dapat membuat perbedaan."Berbagi wawasan mengenai arsitektur eksterior pada acara, Ren Katili, Founder dan Principal dari Studio ArsitektropiS, menjelaskan Indonesia adalah negara beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun.Paparan hujan dan sinar matahari berintensitas tinggi merupakan dua faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan bangunan, sehingga dapat merusak tampilan eksterior secara keseluruhan serta menganggu tingkat kenyamanan dari penghuninya.Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga mengharuskan para pemilik rumah untuk memilih produk cat dengan benar untuk mempercepat proses pengecatan."Pemilihan bahan bangunan yang tepat adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk memberikan perlindungan tahan lama pada sisi luar bangunan. Salah satunya adalah dengan memilih produk cat dengan teknologi dan formula khusus yang dapat melindungi permukaan tembok dari cuaca ekstrem.""Selain kualitas, efisiensi juga merupakan faktor kunci dalam proses pengecatan. Semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka semakin cepat kita dapat menikmati rumah kita yang baru dicat tersebut," ujar Ren Katili.(TIN)