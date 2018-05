Belajar Musik Intrumental Tingkatkan Potensi Si Kecil dalam Berbagai Bidang

Jakarta: Belajar bermain musik memberi banyak manfaat pada si kecil, termasuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berbagai hal, di luar bidang pendidikan.



Bagi Anda yang masih ragu untuk membekali anak dengan kemampuan bermusik, berikut adalah beberapa manfaat mengenalkan musik instrumen pada anak sejak usia dini.

(Tidak hanya meningkatkan fungsi otak tertentu, belajar memainkan musik juga dapat meningkatkan penalaran spasial, terutama di bidang matematika dan hal-hal lain. Foto: Clark Young/Unsplash.com)

Ketika anak sudah dapat mengenal musik dengan baik, dan kemudian menikmatinya rasa percaya diri akan meningkat."Manfaat yang paling jelas yang saya lihat adalah meningkatnya kepercayaan diri dan harga diri yang datang dengan mampu mengekspresikan diri secara positif," kata Alissa Musto, seorang advokat pendidikan musik dan pelatih piano dan vokal pribadi yang berbasis di Boston.(Baca juga: Berprestasi dari Muda Tidak hanya meningkatkan fungsi otak tertentu, belajar memainkan musik juga dapat meningkatkan penalaran spasial, terutama di bidang matematika dan hal-hal lain."Instruksi musik selama masa kanak-kanak dapat membantu meningkatkan pemahaman verbal, organisasi perseptual, kecepatan pemrosesan dan kebebasan dari gangguan," ujar Dr Sean M. Parr, seorang Ph.D. dan profesor musik di Saint Anselm College.Ketika anak bergabung dalam kelompok musik, seperti marching band atau orkestra, maka tumbuh rasa tanggung jawab secara pribadi maupun sosial."Jika anak terlibat untuk memainkan instrumen dengan teman sebaya dalam sebuah ensemble, maka akan muncul dampak pada elemen sosial," tukas Virginia Johnston, direktur eksekutif The Discovery Orchestra, sebuah organisasi pendidikan musik nirlaba.Dalam pengaturan kelompok, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan sendiri; tetapi juga bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok, yang membantu membulatkan perkembangan sosial anak yang sukses.Gabriella Sanna, direktur eksekutif Project STEP (String Training Education Program), mengatakan bahwa keterampilan hidup juga berkembang saat anak belajar musik."Musik dapat mempromosikan keahlian sebagai pelajar yang berusaha untuk menyempurnakan keterampilan musik mereka; musik mempromosikan pencapaian, seperti belajar alat musik dan memelajari musik baru memang menantang tetapi bermanfaat," jelasnya. Ia menambahkan, musik juga dapat memerangi stres dan mengajarkan disiplin.""Instruksi musik bahkan dapat memiliki efek positif pada kesadaran emosional dan kecanggihan," jelas Parr.Studi Jenlink 1995 menunjukkan bahwa program pembelajaran musik membantu anak-anak merasa kurang terasing, mendorong pertumbuhan individu dan memberikan ikatan yang kuat antara rumah dan sekolah.Studi lain yang diterbitkan dalam Journal of Research in Music Education menunjukkan bahwa program pendidikan musik dapat membantu memberikan dampak positif bagi kehidupan anak-anak yang berisiko pada khususnya.(TIN)