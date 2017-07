Flashion, Tren Rambut dan Make Up 2017-2018 versi Rever Academy

Metrotvnews.com, Jakarta: Dunia kecantikan selalu mengalami pergerakan yang konstan dan selalu terdapat inovasi baru, seperti misalnya pada model rambut dan make up.



Rever Academy, salah satu cabang sekolah kecantikan asal Hong Kong yang berada di Surabaya, memperkenalkan tren baru dalam dua bidang yang saling berhubungan tersebut, yaitu Flashion Vol. 1: Audacious.

Tren yang akan diusung selama satu tahun tersebut (Juli 2017-2018) merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Flash dan Fashion."Flash yang terinspirasi dari flash kamera memiliki arti supaya lebih tampak jelas dan menonjol sehingga lebih berani mengekspresikan apa yang kita inginkan," terang Marina Adia Indra selaku artistic director Rever Hair and Make Up Academi dalam konfrensi pers 2017-2018 Hair & Make Up Trend Show Flashion Vol. 1: Audacious, Jumat 28 Juli 2017.Audacious sendiri berasal dari bahasa latin, audere yang berarti menantang (to dare) dan audax yang berarti berani (bold). Makna dari kata tersebut adalah dukungan untuk wanita dan pria Indonesia untuk tampil berani sesuai dengan karakter masing-masing dalam kesan positif.Marina menjelaskan, ada dua jenis gaya rambut yang akan dipamerkan yaitu commercial dan couture."Commercial adalah model rambut yang bisa digunakan sehari-hari yang diberi unsur edgy. Sementara counture lebih menonjolkan kesan berani atau bold, ekstrem, luar biasa, dan original," terangnya.Untuk guntingan rambut, terdapat empat macam yang akan dieksplorasi dengan konsep besar model bob yang dibagi menjadi soft midi bob dan undone bob. Bagi pecinta rambut panjang, gaya afro curl punk akan ditonjolkan dalam fashion show dan untuk potongan pria akan lebih bermain di bagian poni agar berkesan lebih tebal.Pewarnaan rambut adalah tren yang juga semakin digandrungi di mana tahun ini abu-abu adalah primadona dengan istilah 'grey is the new red'. Beberapa warna yang akan semakin banyak bertebaran adalah lavender silver (ungu keperakan), pink silver atau rose gold, blueish silver (biru muda semu keperakan), touch of orange, kuning, dan hijau.Satu hal yang tak boleh ketinggalan adalah make up. Tak terlalu berubah banyak, kesan yang ingin ditimbulkan masih seputar membuat wajah lebih tirus dan tidak medok.Tahun ini, Rever Academy memiliki empat tren make up yang dapat membuat para wanita semakin menawan. Pertama, kesan flawless dengan konsep segar alami. Kemudian almond perfect eyes di mana teknik lebih berfokus membuat mata sebagai pusat perhatian, dengan lebih bermain pada eyeshadow dan bulu mata.Selanjutnya, contouring lips yang tahan lama dengan menggunakan warna lebih kalem seperti baby pink. Dan terakhir, future face counturing yang merupakan perawatan awal sebelum wajah didandani seperti masker wajah atau penggunaan serum.(ELG)