Jakarta: Cinta adalah sesuatu yang tidak sesederhana tampilannya, begitu pun juga dengan perayaan Hari Valentine atau Valentine Days.



Banyak kisah yang melatar belakangi terjadinya Hari Valentine yang saat ini selalu dirayakan setiap tanggal 14 Februari tersebut. Berikut ini adalah fakta-fakta unik mengenai Hari Valentine.

Menurut sebuah teori, orang Romawi merayakan Pesta Lupercalia dari tanggal 13 sampai 15 Februari. Selama perayaan tersebut, para hewan dikorbankan dan para wanita dicambuk menyembunyikan hewan yang terbunuh dengan keyakinan bahwa itu akan membuat mereka subur.Teori lain mengatakan bahwa asal-usul terjadinya Hari Valentine karena Saint Valentine atau Valentinus. St Valentine menentang keputusan Kaisar Romawi Cladius II yang melarang para tentaranya untuk menikah. Ketika Saint Valentine ditemukan menikahi kekasihnya secara rahasia, Cladius memerintahkan agar dia dieksekusi. Perintah tersebut dilakukan pada 14 Februari.Selama abad pertengahan di Inggris dan Prancis, biasanya dianggap bahwa 14 Februari adalah awal musim kawin burung-burung sehingga tanggal tersebut dikaitkan dengan cinta dan pasangan.Kisah Valentine tertua, ditulis oleh Charles, The Duke of New Orleans pada tahun 1415. Duke adalah orang yang pertama kali menyebutkan ungkapan "my valentine". Ia menuliskan sebuah surat cinta berjudul Farewell to Love kepada istrinya saat dia dipenjarakan di Menara London setelah ditangkap pada pertempuran Agincourt.Pada tahun 1800-an dokter mulai menganjurkan untuk mengonsumsi cokelat ketika berurusan dengan masalah percintaan. Cokelat diyakini dapat menyembuhkan patah hati. Baru-baru ini dokter telah mengonfirmasi bahwa cokelat dapat mengangkat mood dan memiliki kualitas antidepresan.(TIN)