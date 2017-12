Ini Tren Make Up di Tahun 2018

Jakarta: Tren dunia kecantikan akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Dan di tahun 2018 tentunya juga akan ada beberapa perubahan-perubahan mengenai make up yang menjadi salah satu bagian penting bagi para wanita.



Make up juga sudah menjadi bagian penting bagi Tasya Farasya, seorang beauty vlogger Indonesia yang cukup terkenal. Ia memiliki 185 ribu subscribers channel YouTube pribadi miliknya.

(Prediksi lipstik yang menjadi tren di tahun 2018 akan beralih ke lipstik yang cenderung glossy dan warna yang lebih berani dan menyala. Foto: Jonathan Chen/Unsplash.com)

Tasya yang juga seorang calon dokter gigi ini kerap mengunggah video-video yang berisi tutorial make up di channel YouTube miliknya. Wanita cantik berdarah Arab ini memang sudah tak asing lagi bagi para beauty enthusiast."Untuk tren make up di tahun 2018 sendiri sih lebih ke tren glitter, glowy skin sama lipgloss ya. Jadi lebih tren untuk make upnya pake glitter-glitter gitu," ujar Tasya saat ditemui di Studio 3 Metro TV dalam acara Metro Plus, Rabu, 27 Desember 2017.Sedangkan untuk penggunaan foundation menurut dirinya tidak terlalu ada banyak perubahan di tahun 2018. "Kalau foundation tergantung kebutuhan dan selera masing-masing mau yang hasilnya dewy (sedikit bercahaya) atau yang matte (lembut tidak mengilap)."(Baca juga: 4 Cara Memoles Lipstick agar Bibir Tampak Penuh Namun Tasya menyarankan untuk wajah yang cenderung berjerawat sebaiknya tidak menggunakan foundation yang hasil akhirnya dewy karena bisa memperparah jerawat."Lalu untuk alis di tahun depan lebih ke feathery eyebrow (alis yang natural terlihat bulu-bulunya). Jadi trennya itu lebih ke alis yang lebih natural," ujar Tasya.Kemudian untuk prediksi lipstik yang menjadi tren di tahun 2018 akan beralih ke lipstik yang cenderung glossy dan warna yang lebih berani dan menyala. "Kalau tahun lalu trennya lebih ke lipstik dengan warna-warna nude tahun depan trennya dengan lipstik yang lebih berani kaya warna merah cabai yang menyala," katanya.