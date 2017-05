Cokelat dan Tiram Bisa Meningkatkan Hasrat Bercinta?

Metrotvnews.com, Jakarta: Berbagai hal mengenai mitos seputar berhubungan suami istri mungkin pernah Anda dengar, salah satunya mengonsumsi cokelat dan tiram. Dalam mitosnya, memakan cokelat bisa meningkatkan keinginan hasrat untuk berhubungan. Benarkah demikian? Bagaiman dengan mengonsumsi tiram?





Dalam buku Don’t Put That in There! oleh Dr. Aaron E. Carroll dan Dr. Rachel C. Vreeman, disebutkan bahwa mitos tersebut tak sepenuhnya salah.(Baca juga: Cara Alami Tingkatkan Gairah Seksual Walau dalam studi oleh para peneliti belum ada bukti bahwa tiram dapat membuat seseorang jadi ingin melakukan hubungan intim, namun cokelat dan tiram memang mengandung banyak zinc.Para peneliti meyakinkan bahwa sperma yang sehat membutuhkan zat zinc, namun para peneliti tersebut juga belum menemukan bahan spesial di dalam tiram yang dapat meningkatkan efek keinginan seseorang untuk bercinta.Lain halnya dengan cokelat. Dalam beberapa studi mengenai cokelat sangat berkaitan dengan penurunan tekanan darah dan memperbaiki fungsi pembuluh darah, yang mana ini dapat membuat penis dapat bekerja dengan lebih baik lagi ketika ereksi.Cokelat dalam studi juga dikaitkan dengan stimulasi yang dapat melepaskan sejumlah kecil mood-boosting phenylethylamine dan serotonin ke dalam sistem tubuh kita. Dan ketika seseorang berada dalam mood yang baik, kegiatan seksnya juga akan lebih baik.(TIN)