Tips Merawat Baju Batik

Jakarta: Tanggal 2 Oktober dikenal sebagai Hari Batik Nasional. Di mana tanggal ini adalah hari perayaan nasional untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).



Tetapi tahukah Anda bagaimana merawat baju atau kain batik yang benar? Dilansir dari informasi yang ditayangkan oleh Batik Semarang, beberapa langkah berikut ini bisa Anda lakukan untuk merawat batik (baik berupa baju atau kain).

Saat mencuci pisahkan dari cucian lainnya hingga selesai pada pembilasan. Hal ini karena akan terjadi pelepasan residu, tetapi hal tersebut bukan pelunturan.Anda bisa menggunakan detergen ringan seperti detergen khusus untuk bayi.Anda tak perlu membersihkan terlalu keras seperti dikucek, diperas kencang, atau menggunakan mesin cuci. Lakukan dengan cara ringan saja.Saat penjemuran hindari menjemur langsung terkena sinar matahari. Anda bisa menjemur di bagian luar rumah namun di tempat yang terhindar dari matahari langsung. Serta jangan lupa untuk membalik bagian luar baju ke dalam.Freelance Fashion Stylist, Asep Mukaron juga mengatakan bahwa penting untuk menjaga baju atau kain batik setelah kering dijemur. "Sebaiknya dilipat dan jangan digantung, dan hindari memekai pewangi serta simpan dalam wadah kedap udara."