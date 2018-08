Begini Cara Penari Ratoeh Jaroe Berganti Kostum di Pembukaan Asian Games 2018

Kemaren dapat video ini dari wa group #DuniaIbu Yang kirim mba Rima, ibu nya Adis. Gadis manis yang di video ini. Adis sekolah di SMA 6 Jakarta, nama lengkapnya Kirana Adistra. Ternyata video ini cukup viral, di unggah banyak orang. Yang disain baju, cerdas banget. Salute Buat Adis, ini akan jadi pengalaman tak terlupakan di sisa hidupmu. #tariRatoehDuek #OpeningCeremonyAsianGames2018 #penari

