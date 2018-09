Jangan Lewatkan 5 Kebiasaan Sehat Ini pada Anak

Jakarta: Beberapa kebiasaan yang sehat mungkin tak masalah jika dilewatkan sesekali. Tetapi, kelima kebiasaan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan anak-anak untuk dilewatkan.



1. Menggunakan kursi mobil

Banyak anak meninggal sebagai penumpang dalam kecelakaan mobil daripada jenis cedera lainnya. Minimalkan risiko anak Anda dengan menekuknya di kursi mobil sesuai usia setiap kali Anda masuk ke mobil.

(Ajari anak-anak Anda untuk mencuci tangan setelah dari kamar mandi (pipis atau BAB), sebelum makan, setelah menyentuh binatang, dan setelah bermain di luar. Foto: Abigail Keenan/Unsplash.com)

Menjaga imunisasi tetap up to date adalah kuncinya. Tetapi kunjungan pediatrik berkala juga membantu memastikan bahwa anak Anda tumbuh dengan baik."Kami dapat mendeteksi perubahan perkembangan yang mungkin memerlukan pengobatan," kata Donald Schiff, M.D., seorang profesor pediatri di University of Colorado Health Sciences Center, di Denver. "Yah, kunjungan tidak hanya untuk suntikan (imunisasi)."(Baca juga: Momen Perkembangan Bayi yang Menggemaskan Ini adalah salah satu cara termudah untuk mencegah penyakit. Ajari anak-anak Anda untuk mencuci tangan setelah dari kamar mandi (pipis atau BAB), sebelum makan, setelah menyentuh binatang, dan setelah bermain di luar. Simpan gel pembersih tangan yang steril atau tisu basah di tas popok atau mobil untuk membersihkan kuman.Bahkan jika anak Anda merasa lebih baik setelah sakit, gunakan seluruh antibiotik (kecuali ditentukan lain oleh dokter Anda). Jika tidak, bakteri mungkin tidak sepenuhnya terbunuh, dan infeksi bisa kembali. Ada juga risiko menciptakan bakteri resisten-antibiotik.Menggunakan tabir surya setiap hari atau losion pada anak-anak Anda melindungi mereka dari sengatan matahari yang parah yang dapat menyebabkan kanker kulit nantinya dan juga membantu menciptakan kebiasaan seumur hidup.Waspadalah selama jam-jam ketika matahari berada tepat di atas kepala. Jangan lupa, anak-anak juga dapat tersengat matahari pada hari-hari mendung.(TIN)