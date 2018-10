Nestudio Menampilan Turquoise Cream yang Stylist

Jakarta: Untuk ketiga kalinya pameran Trade Expo Internasional untuk furniture, craft, dan interior desain diadakan di Indonesia. Mengangkat tema Hospitality pada tahun 2018, pameran yang berlangsung pada 24-27 Oktober 2018 di JIExpo Kemayoran ini sedikit berbeda dengan pameran-pameran tahun sebelumnya.



Hospitality 2018 menjadi konsorsium tiga pameran yaitu Furniture & Craft Indonesia, Mozaik Indonesia dan Hotel Sourcing Indonesia.

(Dalam pameran Trade Expo Internasional, Nestudio menghadirkan koleksi pertamanya “Turquoise Cream” yang memiliki detail desain elegan, menggunakan material leather, upholstery dalam nuansa paduan warna toska dan krem yang tampil stylish. Foto: Dok. Megapro Communications)

Sebagai salah satu pelaku industri di bidang furnitur di Indonesia, Nestudio di bawah naungan PT Ciptakreasi Buana Persada, turut berpartisipasi dalam event Hospitality 2018 ini.Dalam kesempatan ini, Nestudio menghadirkan koleksi pertamanya “Turquoise Cream” yang memiliki detail desain elegan, menggunakan material leather, upholstery dalam nuansa paduan warna toska dan krem yang tampil stylish.Nestudio juga mengisi talkshow dan workshop bertemakan “How this industry see its adaptive capabily? Is it already part of its DNA or still a major dilemma?” sebagai perwakilan dari industri furniture Indonesia.Menggandeng Yopie Susanto, selaku CEO Kudos Istana Furniture, selaku manufacturer resmi dari produk furnitur Nestudio serta Wenny Yuniar, selaku Vice President Home and Living Category dari Blibli.com.Nestudio berbagi insight mengenai strategi bisnis serta pengalamannya dalam beradaptasi dengan kebutuhan customer Indonesia yang semakin beragam. Nestudio sebagai pelaku industri furnitur lokal Indonesia, tentunya menyadari pentingnya kemampuan adaptasi dalam merespons perubahan zaman yang serba digital dan instan saat ini.Salah satunya dengan menawarkan kemudahan berbelanja furniture secara online melalui salah satu situs e-commerce terbesar Indonesia yaitu Blibli.com.(Baca juga: Furnitur Indonesia Mampu Bersaing dengan Tiongkok Talkshow dan workshop telah dilangsungkan pada hari pertama pameran, Rabu 24 Oktober 2018 berlokasi di Idea Space Hall C1- JIExpo Kemayoran. Selain menghadirkan narasumber perwakilan dari Nestudio, Hendro Fujiono, ST., MS., PhD selaku Direktur FujiShepherd & Associates dan Muhammad Egha selaku Co Founder dan CEO Delution Enterprise juga turut menjadi pembicara.Semantara itu, Sissy Prima Laila selaku Art programmer dari RukuRuku didaulat sebagai moderator yang mengawal diskusi.Untuk menambah keseruan acara ini, Nestudio juga menghadiahkan 3 produknya yakni Nestudio Tom Trivela Side Table, Nestudio Jules Jenkins Chair dan Elvin Eastwood Coffee Table sebagai door prize bagi para peserta.Dalam acara Hospitality 2018, Nestudio menempati area Business Lounge Hall C-1 JIExpo Kemayoran. Tidak ketinggalan, para pengunjung juga disuguhkan dengan berbagai kegiatan dan penawaran menarik, antara lain tawaran diskon sampai dengan 30 persen untuk pembelian langsung di area pameran.Kemudahan berbelanja produk Nestudio secara online melalui Blibli.com dengan cicilan 0 persen, hadiah langsung bagi rekan-rekan yang mengunjungi booth Nestudio serta kompetisi foto “Snap to Win” berhadiah furnitur.Cara berpatisipasi dalam kompetisi ini juga sangat mudah, hanya perlu kunjungi booth Nestudio pada acara Hospitality 2018, foto produk furnitur favorit Anda, post di media sosial dan menangkan produk furnitur koleksi Nestudio.Bersama dengan keikutsertaan Nestudio pada acara Hospitality 2018, diharapkan Nestudio dapat berkolaborasi dengan para pelaku industri interior, craft dan furnitur lainnya serta turut mengambil peran penting untuk pertumbuhan merangsang industri kreatif di Indonesia.(TIN)