Berapa Lama Waktu untuk Mendalami Peran Ibu?

Jakarta: Sebuah studi menemukan bahwa dibutuhkan setidaknya tiga bulan bagi wanita yang baru melahirkan untuk benar-benar mendalami perannya sebagai seorang ibu.



Studi yang dilakukan oleh OnePoll dan Store Brand Formula tersebut melibatkan 2.000 ibu asal Amerika Serikat dengan usia anak di bawah tiga tahun.

Lebih dari setengah partisipan mengaku panik pada awal-awal bulan kelahiran anak, khawatir salah dalam cara pengasuhan.Kekhawatiran utama mereka berkaitan dengan kesejahteraan sang bayi dan takut bayi mereka sakit.Kecemasan kedua yang paling signifikan adalah tidak mengetahui seberapa banyak mereka harus memberi makan bayi. Kemudian, penyebab utama ketiga yang menjadi perhatian adalah biaya finansial merawat seorang anak.Lebih dari seperlima ibu mengatakan bahwa mereka tidak merasa percaya diri terkait cara memberi makan bayi dengan benar, karena mereka tidak mengetahui pilihan yang tersedia bagi mereka.Menurut Dr Jennifer Gardner, dokter anak dan rekan penulis The Mommy MD Guide to Your's Baby's First Year, mengetahui bagaimana memberi makan bayi secara efisien sangat penting untuk perkembangan mereka.Menurutnya, kesalahan umum yang dilakukan banyak orang tua menambahkan terlalu banyak air ke formula."Banyak ibu baru memiliki kesalahpahaman di mana mencampur formula dengan air akan membantu menghemat uang atau membuat makanan lebih mudah bagi bayi untuk dicerna," katanya.Ia menambahkan, hal itu mengurangi nutrisi penting dalam formula dan dapat berdampak tak baik bagi bayi.Lebih lanjut, dia menjelaskan bagaimana orang tua harus selalu membaca instruksi pada label formula sebelum memanaskan botol bayi."Botol-botol formula yang bisa digunakan untuk memasak dapat memengaruhi bahan-bahan dalam susu formula, menyebabkan bintik-bintik panas yang dapat 'membakar' lidah bayi," katanya.