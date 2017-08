Ini Tampilan Kate Middleton dan Putri Diana yang Banyak Kemiripan

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak orang yang beranggapan bahwa penampilan Kate Middleton mirip seperti Putri Diana. Ini mungkin bukan sembarang komentar mengingat beberapa momen yang Kate kenakan, gaya fesyennya ternyata mengingatkan kita kembali dengan sosok Putri Diana yang telah tiada.



Berikut ini beberapa bukti bahwa kemiripan mereka dalam fesyen sama.

Kedua wanita anggun ini seakan mengenakan baju yang sama, padahal Putri Diana mengenakan busana pink ini saat ada di acara the Abbeyfield Society annual general meeting tahun 1990, dan Kate mengenakan baju pink coat ini saat mengunjungi the Stephen Lawrence Center pada 2015.Ketika Pangeran William dibaptis tahun 1982, Putri Diana berdiri di samping Pangeran Charles dengan potongan baju berbahan ringan. Dan Kate tampil di muka publik dengan potongan dress yang sama setelah melahirkan Pangeran George dan dengan bahan yang ringan juga. Mereka hampir memakai baju yang mirip.(Baca juga: Ini Alasan Mengapa Pangeran William dan Kate Middleton Tidak Pernah Terlihat "Bermesraan" Baik Kate dan Putri Diana ternyata sama-sama menyukai olahraga di atas salju ini. Tapi dalam foto di atas ini mereka sama-sama suka memakai warna cerah, yaitu merah sebagai warna mantel ski mereka.Antara penampilan Putri Diana dan Kate Middleton dalam dua suasana yang berbeda ini mirip seperti yin dan yang, mereka memakai dua motif yang saling berlawanan.Tahun 1990, Putri Diana di dalam acara International Congress for the British Family, dan Kate dalam peluncuran studio Warner Bros tahun 2013, warna hitam putih dan motif polkadot ini seperti hanya dibolak-balik saja. Namun, penampilan mereka keduanya tetap memesona.(TIN)