Empat Manfaat Tak Terduga Memelihara Hewan

Jakarta: Jika memiliki hewan peliharaan, tentu Anda mengetahui bagaimana mereka sangat menggemaskan apalagi ketika sedang bertingkah manja kepada Anda. Terkadang mereka bisa marah, tetapi juga dalam waktu segera bisa kembali bermanja-manja kepada Anda. Dan mungkin selama ini Anda tidak menyadari bahwa ada berbagai pelajaran yang bisa didapat dari memelihara hewan peliharaan.



Dikutip dari Elite Daily, berikut ini adalah beberapa hal yang diajarkan oleh hewan peliharaan dalam hidup Anda:

Menggaruk-garuk secara halus kepala kucing merupakan salah satu hal yang menyenangkan, dan kontak fisik semacam ini sebenarnya bisa memiliki efek yang cukup positif pada kondisi mental Anda sendiri. Dalam sebuah studi, para peneliti dari Cats Protection dan the Mental Health Foundation menemukan bahwa bahwa 87 persen pemilik kucing mengatakan hewan peliharaan berbulu mereka berdampak positif terhadap kesehatan mental mereka, dan sepertiga responden mengatakan bahwa membelai kucing mereka adalah kegiatan yang menenangkan dan membantu kesejahteraan mereka.Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Physical Activity and Health, menemukan bahwa mereka yang memiliki aktivitas fisik yang banyak dengan peliharaan mereka, seperti berjalan bersama lebih banyak berjalan kaki dan tidak terlalu sering menggunakan transportasi lain dibandingkan mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan.Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis Psychosomatic Medicine melakukan pengamatan terhadap mereka yang memiliki hewan peliharaan dan yang tidak untuk mengerjana latihan matematika dalam batas waktu tertentu. Hasilnya menemukan bahwa para peserta yang memiliki kucing atau anjing cenderung tidak memiliki peningkatan denyut jantung dan tingkat tekanan darah, dan ketika hewan peliharaan mereka dibawa ke dalam ruangan, mereka membuat kesalahan matematika lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka yang tidak memiliki anak anjing atau anak kucing.Menurut survei online terhadap 857 orang Amerika, yang dilakukan oleh Banfield Pet Hospital dan Kelton Research, memiliki hewan peliharaan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan profesional Anda. Hasil survei menunjukkan bahwa 86 persen pemilik hewan peliharaan mengatakan mereka memiliki manajemen waktu dan keterampilan multitasking yang lebih baik karena hewan peliharaan mereka.(ELG)