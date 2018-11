Mengenal Laura Lazarus, Pramugari yang Selamat dari Dua Insiden Penerbangan Lion Air

Jakarta: Perempuan berbaju merah itu duduk di sudut ruangan. Matanya menatap serius ke layar laptopnya yang berwarna silver. Sesekali matanya berkedip dan selebihnya tatapannya statis. Seakan sedang mengerjakan sesuatu yang butuh ekstra kehati-hatian.



Melihat wajahnya pasti sudah tak asing lagi. Ia adalah Laura Lazarus. Mantan pramugari Lion Air yang pernah alami dua kali kecelakaan. “Selamat datang. Silakan masuk, maaf ya berantakan,” ucap Laura mempersilahkan tim Medcom.id suatu siang awal November lalu.

I want to inspire people. I want someone to look at me and say, "Because of you, I didn't give up!!"