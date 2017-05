Buku yang Menjadi Kunci Sukses Merry Riana

Metrotvnews.com, Jakarta: Buku adalah jendela dunia dan kunci meraih kesuksesan. Hal itu diungkapkan dan dialami sendiri oleh motivator dan penulis buku, Merry Riana.



Meskipun berasal dari keluarga sederhana dengan kondisi keuangan pas-pasan, Merry mampu meraih sukses dengan penghasilan USD1 juta pada usia 26 tahun.

Ia bercerita, bahwa salah satu titik baliknya didapatkan dari buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Buku yang dirilis pada 193 itu menjadi pelecut semangat Merry untuk meraih mimpi."Buku sangat penting dalam perjalanan kesuksesan saya. Buku favorit saya adalah. Saya membacanya saat saya masih kuliah di Singapura. Buku ini menjelaskan bahwa jika ingin sukses, banyak pemikiran saya yang harus dibenahi," ujar Merry.Karena dari buku, ia tahu bagaimana harus memantaskan diri untuk meraih kesuksesan."Meskipun saya selalu bilang setiap orang harus memiliki mimpi, tapi sebenarnya kita juga harus memantaskan diri untuk mengejar mimpi itu. Dan cara memantaskan diri kita yakni dengan belajar, dan cara yang paling gampang dan paling mudah yakni melalui buku. Karena buku benar-benar adalah jendela dunia. Lewat buku, kita bisa belajar, bisa tahu berbagai ilmu. Jadi penting bagi saya untuk selalu membaca buku," ucapnya.Wanita kelahiran 29 Mei 1980 ini berpesan, jika seseorang telah meraih kesuksesan, jangan sungkan berbagi tips sukses melalui buku. Hal ini telah dilakukan oleh Merry. Ia melahirkan berbagai buku motivasi yang menceritakan kisah hidupnya.Buku pertamanya yang berjudulBuku tersebut berisi formula sukses yang digunakan oleh Merry Riana dalam perjalanan wirausaha dari sekolah ke dunia bisnis. Terbit pertama kali di Singapura pada 2006, dan dalam satu bulan buku tersebut menjadi best-seller di Singapura. Tahun 2011, buku A Gift from a Friend terbit di Indonesia dan juga menjadi best-seller di Indonesia."Itu adalah buku pertama saya dalam bahasa Inggris karena waktu itu saya masih tinggal di Singapura. Kenapa saya kasih judul itu, karena awalnya sebagai bentuk hadiah kepada anak-anak muda lainnya yang juga punya mimpi dan mau berjuang, tapi tidak tahu caranya. Buku itu saya buat tahun 2006, ketika saya mewujudkan mimpi saya. Saya buat buku agar semua orang bisa mengaksesnya. Buku itu adalah hadiah dari saya sebagai teman, untuk menemani perjalanan kesuksesan Anda," tuturnya.Apa yang dilakukan Merry cukup menginspirasi. Sayangnya, membangun kegemaran membaca tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, budaya literasi belum terbentuk pada masyarakat Indonesia.Bahkan, saat ini minat baca masyarakat masih rendah. Indonesia menduduki peringkat 60 dunia dalam hal kegemaran membaca buku.Minimnya minat baca dipengaruhi sejumlah faktor, seperti mahalnya harga buku dan terbatasnya akses mendapatkan buku. Masyarakat yang tinggal di pelosok kesulitan memeroleh buku karena distribusi yang tidak merata.Akibatnya, anak-anak di daerah kehilangan kesempatan memperluas wawasan dan pengetahuan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kini, hadir gerakan #BukuUntukIndonesia yang membuka akses penyediaan buku untuk anak-anak Indonesia.Anda dapat berpartisipasi dengan mengunjungi tautanKlik tombol "berbagi" di website Buku Untuk Indonesia. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman Blibli.com untuk memilih paket berbagi yang diinginkan.Dengan berbagi minimal Rp100 ribu saja Anda sudah berpartisipasi untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Nantinya, dana yang terkumpul melalui gerakanakan dikonversi menjadi buku dan disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia.(ROS)