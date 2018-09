Menikmati Sirkus Kelas Dunia untuk Hiburan Keluarga

Jakarta: Jika Anda dan keluarga mencari hiburan yang berbeda Anda bisa melihat sirkus. Melihat atraksi badut yang mahir melakukan sulap, aksi Trapeze yaitu aksi berayun di ketinggian dengan menggunakan tali ataupun net.



Wheel of Stunt-aksi berputar di dalam 2 roda besi dalam kecepatan tinggi. Dan berbagai atraksi unik lainnya bisa Anda saksikan di Summarecon Mal Kelapa Gading, tepatnya di area parkir L5, La Piazza yang disulap menjadi area tempat sirkus kelas dunia dari The Great British Circus.

(Wheel of Stunt-aksi berputar di dalam 2 roda besi dalam kecepatan tinggi. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Crazy Globe yaitu atraksi 4 sepeda motor di dalam sebuah bola besar. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Rollabolla-pertunjukan keseimbangan sambil memainkan bola di tangan. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

The Great British Circus merupakan pertunjukan sirkus musikal yang diproduksi oleh perusahaan asal Inggris Big Kid Entertainments Ltd yang menampilkan kombinasi dari atraksi yang menegangkan dipadu dengan keahlian sirkus tradisional yang memukau serta musik dan tata cahaya yang mengagumkan.Andre dan Lusi salah satu penonton yang sempat dikerjai oleh sulap badut pun menyatakan rasa senang dan bahagianya selesai menyaksikan pertunjukan The Great British Circus."Ini sudah menonton yang keberapa kali karena kami memang suka sekali," ucap Andre dan Lusi. "Tadinya mau ajak beberapa keponakan biar tambah seru, sepertinya besok bisa ke sini lagi untuk nonton ini (The Great British Circus)," tambah Lusi.(Baca juga: The Great British Circus akan Sajikan Sirkus yang Spektakuler Aneka pertunjukan yang kurang lebih 90 menit rasanya tak terasa karena Anda begitu terhibur dan terpukau dengan kemampuan masing-masing performer yang menyuguhkan atraksi yang mendebarkan.Crazy Globe yaitu atraksi 4 sepeda motor di dalam sebuah bola besar juga menjadi salah satu yang cukup menegangkan, di mana 4 sepeda motor berbagi tempat di dalam bola yang tak terlalu besar dengan kecepatan yang tinggi.Hair Aerial yang merupakan atraksi berayun sambil menari di ketinggian dengan rambut yang tergantung pada tali sambil ditemani musik Frozen juga selain unik juga cukup membuat bulu merinding karena keindahan sekaligus kengerian.Rasanya nyali ikut menciut melihat seorang wanita melayang tergantung hanya dengan rambutnya sambil menari. Namun di situlah sisi menarik melihat sirkus, penonton juga dibuat ikut deg-degan.Tak sampai di situ, ada juga Rollabolla-pertunjukan keseimbangan sambil memainkan bola di tangan. Dan tentunya masih banyak atraksi menarik lainnya.Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun menggelar pertunjukan di Eropa dan Asia Tenggara, hadirnya The Great British Circus di Mal Kelapa Gading juga bisa mengispirasi generasi muda untuk dapat lebih berinteraksi langsung dengan pertunjukan yang dilakukan secara langsung termasuk di dalamnya keahlian menari, bernyanyi, akting, serta aksi profesional lainnya yang dilakukan oleh para pemain sirkus handal.Jika Anda tertarik untuk datang, tiket The Great British Circus bisa Anda dapatkan di booth penjualan yang terletak di area event atau bisa dibeli secara online melalui partner Mal Kelapa Gading seperti Gotix dan Fave Indonesia. Secara keseluruhan tiket dibagi menjadi 3 kelas tempat duduk yakni kelas 1 Rp100.000, kelas utama Rp200.000 dan kelas VIP Rp300.000.Catat jadwalnya yaitu Selasa-Jumat pukul 16:00 WIB dan 19:00 WIB. Sabtu, Minggu dan hari libur nasional pukul 13:00 WIB, pukul 16:00 WIB, dan pukul 19:00 WIB. Anda masih bisa menikmati atraksi kelas dunia ini sampai hari Minggu, 23 September 2018.(TIN)