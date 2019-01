Manfaat Mengenalkan Seni pada Anak

Jakarta: Memupuk kreativitas anak sejak dini melalui karya seni memiliki dampak positif. Baik untuk kebahagiaan maupun masa depan mereka.



Ada banyak sekali jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan karya seni yang bisa diajarkan kepada anak Anda. Bisa dengan menggambar, mewarnai, membuat kerajinan tangan, dan masih banyak lagi.

“Terdapat korelasi yang kuat antara anak yang melakukan seni kreatif dan kesuksesan mereka di masa dewasa. Anak-anak yang aktif membuat karya seni cenderung lebih memiliki banyak ide positif untuk penemuan teknologi. Melalui seni, anak-anak belajar untuk berpikir out of the box,” ujar Samanta Ananta, M.Psi., Psikolog anak dan remaja pada acara Kick Off Koko Olimpiade di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 22 Januari 2019.Selain itu, Samanta juga menjelaskan bahwa menciptakan dan mengamati seni dapat mengurangi kortisol atau hormon stres. Tidak hanya itu, kreativitas yang lebih besar juga menimbulkan kebahagiaan yang lebih mendalam.Proses kreatif itu sendiri merupakan sumber kebahagiaan bagi kebanyakan orang. Sebab dengan memiliki kreativitas, seseorang juga lebih mampu memecahkan masalah kecil yang menimpanya setiap hari.Salah satu jenis kegiatan seni yang mudah dilakukan bersama anak-anak menurut Samanta adalah menggambar dan mewarnai. Hal itu karena menggambar dan mewarnai sangat mudah dilakukan dan bisa dengan mudah mendapatkan alat-alatnya sehingga bisa dilakukan bersama anak-anak.(FIR)