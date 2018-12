Boy William Mulai Jajal Dunia Fesyen

Jakarta: William Hartanto atau lebih dikenal dengan nama Boy William memang sudah tak asing lagi di dunia entertainment Indonesia. Dan di penghujung tahun 2018 ini ada kejutan yang diberikan mantan VJ MTV ini, yaitu terjun ke dunia fesyen.



Bersama brand asli asal Bandung, Third Day Co. Boy William dengan Karen Vendela mengusung nama "Third Day Co. x Boy William" yang terinspirasi dari streetwear Jepang, Boy mengaku cocok dengan style pribadinya.

"Saya membuat koleksi ini karena inilah jenis pakaian yang ingin saya kenakan. Daripada harus membeli pakaian di toko lain, kenapa enggak saya buat sendiri saja yang nyaman di saya dan akan saya pakai untuk sehari-hari? Saya juga ingin orang lain yang memakainya bisa merasa nyaman dan terlihat fashionable," kata Boy William.(Baca juga: Bintangi Stay With Me, Boy William Sempat Dimarahi Rudi Soedjarwo Awal mula terlahirnya koleksi ini adalah saat Boy William secara tak sengaja menemukan label Third Day Co. di media sosial Instagram.Setelah beberapa saat melihat jenis pakaian yang Third Day Co. tawarkan, Boy merasa cocok dengan gaya pakaian label tersebut dan akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi.Kolaborasi Boy William ini terdiri dari koleksi pakaian untuk pria dan wanita. Baik Boy William maupun Karen Vendela sang kekasih terlibat dalam proses mendesain hingga memilih bahan pakaian yang sesuai untuk koleksi ini.Beberapa kreasi yang diciptakan Boy William, Karen dengan Third Day Co. antara lain kaus, jaket hoodie, sweater, dress untuk wanita, dan sweater untuk pasangan. Tertarik ingin mencoba kreasi mereka? Koleksi kolaborasi ini telah diluncurkan sejak pertengahan Desember 2018 lalu.(TIN)