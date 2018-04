Lakukan Empat Hal Ini agar Anak Tumbuh Bahagia

Jakarta: Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Entah dengan memberikan anak-anaknya makanan bergizi atau mengupayakan pendidikan yang terbaik.



Materi memang penting untuk mewujudkan segala keinginan tersebut. Namun, coba biasakan lakukan ini pada anak-anak sebagai dasar agar anak tumbuh bahagia.

Tidur lebih awal bermanfaat untuk perkembangan fisik, emosi, dan kognitif anak-anak," tulis Melinda Wenner Moyer di Slate. Waktu tidur yang terlambat dan tidur dengan orang tua memberikan dampak negatif, seperti kesulitan tidur dan sering terbangun pada malam hari.Menurut Chicago Tribune, orang tua yang memiliki kecanduan dengan teknologi atau terlalu sering mengecek ponsel mereka memiliki hubungan yang terganggu dengan anak-anaknya. Hal tersebut menyebabkan anak-anak mereka menjadi sulit diatur, memiliki tekanan batin, menunjukkan perilaku agresif atau lebih sering menangis.Sebuah penelitian di University of Montreal menunjukkan bahwa bernyanyi untuk bayi membuat mereka tetap tenang dua kali lebih cepat dibandingkan berbicara dengan mereka. Studi lain yang dilakukan oleh psikiater di Stanford University School of Medicine menemukan bahwa mendengar suara ibu mereka memicu respons pro-sosial pada anak-anak.Penelitian dari University of Cambridge menunjukkan ibu yang aktif memiliki anak-anak usia sekolah yang aktif, yang bermanfaat bagi kesehatan mereka. Faktanya, para peneliti melihat hubungan langsung dan positif antara aktivitas fisik pada anak-anak dan ibu mereka. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan seorang ibu, semakin aktif pula anaknya.