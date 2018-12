Tren Fesyen Hits Sepanjang 2018

Jakarta: Tren fesyen selalu berputar. Dan sebentar lagi tahun akan berganti. Lalu apa saja tren fesyen yang pernah hits sepanjang 2018 ini?



Gabriella Sheena, Founder and CEO dari Gabster Fashion Consulting (GFC) sekaligus Fashion Consultant, Creative Director, dan Stylist yang juga bekerjasama dengan brand milik penyanyi terkenal Agnez Mo ini mengutarakannya untuk Anda.





(Tren plaid atau pattern kotak-kotak tartan ini banyak ditemukan di semua pakaian di sepanjang 2018 ini. Foto: Courtesy of Closetfulofclothes.com)



Tren plaid atau pattern kotak-kotak

Tren plaid atau pattern kotak-kotak tartan ini banyak ditemukan di semua pakaian. Mulai dari perempuan hingga laki-laki dari kemeja, blazer, rok, hingga tas dan sepatu.



80's trend juga kembali hits dikenakan, sneakers yang chunky dan besar seperti yang dikeluarkan oleh Balenciaga, Fila, Nike Monarch, dan lainnya. Dan tak lupa racer trend yang ditemukan di berbagai koleksi.



Track suit dan stripe yang ada di pinggir tangan dan pundak juga jadi tren sepanjang tahun ini.



"Hawaiian shirt kemeja-kemeja pattern bunga-bunga dan lainnya dari bahan rayon yang adem dan feel-nya summer banget. Banyak yang pakai juga di acara anak-anak muda seperti We The Fest," ujar Sheena.



(Baca juga: Tren Fesyen yang Hits Sepanjang 2017)





(Nuansa ungu, merah, kuning, hijau serta konsisten naiknya warna-warna dasar seperti hitam, putih, dan biru navy tetap tren di 2018. Foto: Courtesy of Miamidesigndistrict.net)



Warna 2018

Warna apa yang menjadi dominan di tahun 2018? Ternyata nuansa ungu, merah, kuning, hijau. Dan warna basic Sheena mengatakan selalu naik yaitu putih, hitam, dan biru navy.



Untuk baju, Sheena mengatakan baju-baju potongan sabrina dan yang lebih body fit lebih cocok untuk yang berisi dan ada tangan dikenakan di 2018.





(Dad sneaker merajai tren alas kaki di sepanjang 2018. Foto: Courtesy of Vouge)



Alas kaki dan aksesori

Mules, Slides sandal, Dad Sneakers atau sneakers yang chunky ramai jadi trendi sepanjang 2018. Sneakers yang berbau 80's dan 90's seperti Fila, sendal suicoke juga merupakan alas kaki yang trendi di tahun 2018.



Selain fanny pack dengan berbagai macam style, tas-tas yang terbuat dari bahan plastik PVC di tahun 2018, hoop earrings anting yang bulat besar, dan kaos kaki tinggi atau high socks juga mulai tren, dan tren itu masih akan berlanjut di 2019.



Termasuk juga fanny pack dipakai semua gender dan umur yang masih trendi dikenakan hingga di penghujung tahun ini.



































Stylist consultant:

Gabriella Sheena (Sheena)

Founder and CEO dari Gabster Fashion Consulting (GFC)

Fashion Consultant, Creative Director, Stylist









(TIN)