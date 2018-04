“Bahagia Itu Sederhana” Kampanye Blue Bird di Hari Kartini

Jakarta: Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Blue Bird sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi terbesar di Indonesia bekerja sama dengan Tupperware, The Body Shop, dan Bank UOB meluncurkan kampanye “Bahagia Itu Sederhana”.



Melalui kampanye ini, Blue Bird bersama dengan mitra-mitra yang memiliki visi dan misi yang sama tentang pentingnya faktor keamanan bagi setiap perempuan dalam mendapatkan ketenangan pikiran dan kebahagiaan di kegiatan sehari-hari.

(Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Blue Bird sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi terbesar di Indonesia bekerja sama dengan Tupperware, The Body Shop, dan Bank UOB meluncurkan kampanye “Bahagia Itu Sederhana”. Foto: Dok. Blue Bird)

(Melalui kampanye ini, Blue Bird bersama dengan mitra-mitra yang memiliki visi dan misi yang sama tentang pentingnya faktor keamanan bagi setiap perempuan dalam mendapatkan ketenangan pikiran dan kebahagiaan di kegiatan sehari-hari. Foto: Dok. Blue Bird)

(Sebagai kegiatan penutup dari rangkaian kampanye ini, selama bulan April hingga Mei 2018, Blue Bird bersama dengan tim dari Tupperware, The Body Shop serta Bank UOB akan melaksanakan acara gathering dengan para perempuan karier di beberapa kantor untuk melakukan sharing dan diskusi terkait tema #BahagiaItuSederhana #LebihTenang. Foto: Dok. Blue Bird)

“Kami mengapresiasi langkah-langkah mitra kami seperti Tupperware, The Body Shop, dan Bank UOB yang telah bergabung bersama Blue Bird dalam menghadirkan kampanye ini.Kita dapat tiba dengan selamat sampai tujuan dan berkumpul bersama keluarga di rumah, kita bisa membawakan bekal sehat untuk si kecil, kita dapat merawat tubuh kita dengan baik dan aman, merupakan bukti nyata bagaimana hal-hal tersebut membuat kita lebih tenang dan tentunya balik memberikan kebahagiaan melalui cara yang sederhana,” ujar Amelia Nasution selaku Director Marketing PT Blue Bird Tbk.Amelia menambahkan “Sejak awal berdiri, Blue Bird melalui motto layanan ‘ANDAL’, yang artinya Aman, Nyaman, Mudah, dan Personalise, selalu mengutamakan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keramahan pengemudi di setiap layanannya.Hal ini yang tentunya menjadikan Blue Bird sebagai pilihan transportasi pilihan utama masyarakat, tak terkecuali bagi kaum perempuan yang tentunya membutuhkan rasa aman dan ketenangan Dalam kaitan dengan pelaksanaan kampanye “Bahagia Itu Sederhana” tersebut, jajaran manajemen perempuan Blue Bird, diwakili oleh Noni Purnomo selaku President Director Blue Bird Group Holding pikiran.”Bersama dengan beberapa manajemen perempuan yang lain pada hari Sabtu, 21 April 2018 menjadi pengemudi taksi yang melayani penumpang yang telah melakukan pemesanan perjalanan menggunakan taksi Blue Bird.Pada kesempatan yang sama, Blue Bird juga memberikan Hampers Gift Box spesial kepada pengemudi wanita Blue Bird yang secara total berjumlah lebih dari 100 pengemudi sebagai bentuk terima kasih atas komitmen dan profesionalitas yang telah diberikan dalam melayani penumpang secara maksimal.Amelia Nasution menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengemudi taksi, terutama pengemudi perempuan Blue Bird.Dengan menjalani langsung sebagai pengemudi, ia akan dapat merasakan suka-duka menjadi pengemudi taksi, dan semakin menyadari akan peran sebagai pengemudi Blue Bird yang sehari-hari mampu memberikan kebahagiaan bagi penumpang yang telah diantar dan tiba di tempat tujuan yang diharapkan dengan selamat, aman, dan nyaman.Di samping itu, Blue Bird juga memberikan merchandise dengan catatan kecil #BahagiaItuSederhana dan #LebihTenang kepada setiap penumpang wanita yang menggunakan layanan taksi Blue Bird di sepuluh mall pangkalan Jakarta, antara lain Mall Pacific Place, Mall Senayan City, Mall Central Park dan beberapa pangkalan Blue Bird lainnya.Dan sebagai rangkaian dari kampanye “Bahagia Itu Sederhana”, pada tanggal 23-30 April 2018 Blue Bird akan memberikan diskon khusus hingga lima puluh ribu rupiah (Rp50.000) kepada setiap penumpang wanita yang melakukan pemesanan taksi Blue Bird melalui aplikasi My Blue Bird dengan menggunakan UOB Lady’s Card.Sebagai kegiatan penutup dari rangkaian kampanye ini, selama bulan April hingga Mei 2018, Blue Bird bersama dengan tim dari Tupperware, The Body Shop serta Bank UOB akan melaksanakan acara gathering dengan para perempuan karier di beberapa kantor untuk melakukan sharing dan diskusi terkait tema #BahagiaItuSederhana #LebihTenang, yang bertujuan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja melalui cara yang sederhana.(TIN)