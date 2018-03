IQ Lebih Tinggi Cenderung Hasilkan Uang Lebih Banyak

Jakarta: Sebuah studi menyebutkan, menjadi baik saja tak cukup, namun dibutuhkan kepandaian untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang.



Para peneliti merancang serangkaian permainan untuk mengetahui faktor mana yang menyebabkan perilaku kooperatif ketika orang berinteraksi dalam situasi sosial dan tempat kerja.

Hasilnya, orang dengan IQ lebih tinggi menunjukkan tingkat kerjasama yang lebih tinggi secara signifikan, dimana menghasilkan lebih banyak uang dalam permainan tersebut."Kami melihat bahwa kepandaian adalah kondisi utama untuk masyarakat yang kooperatif dan kohesif secara sosial," kata penulis studi Eugenio Proto, seorang Profesor dari University of Bristol di Inggris."Hati yang baik dan perilaku baik memiliki efek juga, tapi sementara dan kecil."(Baca juga: Pilihan Karier Pengaruhi Kelanggengan Pernikahan Selain itu, beberapa sifat seperti kesetujuan, ketelitian, kepercayaan dan kemurahan hati juga memengaruhi perilaku, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil, dan hanya pada bagian awal.Studi yang dipublikasi dalam Journal of Political Economy tersebut melibatkan empat permainan berbeda yang mewakili situasi strategis yang berbeda dan sangat spesifik.Interaksi tersebut diulang untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap partisipan untuk mengamati dan merefleksikan perilaku masa lalu dari yang lain. Sementara strategi yang digunakan terkait penjualan antara keuntungan saat ini dan masa depan. Mereka yang memiliki IQ lebih tinggi memenangkan lebih banyak uang setiap putaran.Temuan tersebut memiliki implikasi penting terhadap kebijakan, terutama di sektor pendidikan, serta perdagangan internasional."Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa fokus pada kepandaian di masa kanak-kanak melalui pendidikan dapat berpotensi meningkatkan keberhasilan ekonomi individu dan kerjasama dalam masyarakat di kemudian hari," kata Andis Sofianos dari University of Heidelberg.(TIN)