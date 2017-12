Tips Make Up untuk Pesta Malam Tahun Baru

Jakarta: Riasan wajah salah satu hal yang menentukan kesuksesan pesta tahun baru Anda. Namun, memilih make up yang sesuai bukan perkara mudah.



Ada beberapa trik agar sesi make up Anda berjalan mulus. Tips ini akan membantu make up Anda bertahan lebih lama, sehingga Anda tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi untuk memperbaiki make up.

1. Pilih produk tahan lamaApakah Anda sering harus mengunjungi kamar kecil untuk menambahkan riasan pada wajah? Apakah Anda merasa sebal dengan lipstik atau bedak yang cepat hilang? Jika demikian, maka yang terbaik adalah memilih item make up tahan lama, dengan jaminan mutu yang baik. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati pesta tanpa harus khawatir dengan riasan wajah.2. Mulai dengan primerPrimer adalah item make up yang digunakan untuk menyembunyikan pori-pori kulit yang terlihat. Itu sebabnya, ahli make up selalu mendesak wanita untuk memulai merias wajah dengan primer.3. Bingkai sorot mataRiasan pada mata dapat memiliki dampak besar pada keseluruhan penampilan. Apakah ingin tampil halus atau bersikap berani selama pesta, Anda harus memberi perhatian besar pada area di bawah mata Anda. Jadi, sorot mata Anda agar terlihat luar biasa sepanjang malam.Misal, gunakan riasan mata smokey eyes untuk pesta di malam hari dan eyeshadow warna soft dan nude untuk pesta di siang hari.4. Make up sesuai jenis kulitSaat ini, tersedia berbagai item make up untuk berbagai jenis kulit. Misal, foundation dan compacts yang khusus dibuat untuk kulit berminyak. Ada juga item make up untuk kulit kering. Untuk hasil terbaik dan tahan lama, Anda harus menggunakan make up sesuai jenis kulit Anda.5. Gunakan highlighter agar kulit bersinarHighlighter bisa memberi kilauan cahaya pada kulit Anda. Gunakan highlighter secara diagonal di tulang pipi. Ini akan menambah definisi tulang pipi.6. Sembunyikan bekas jerawat dan bekas luka dengan concealerConcealer sangat penting untuk menghilangkan bekas jerawat dan noda. Item make up ini bisa membantu kulit Anda terlihat sempurna dan tanpa cela.7. Rias wajah step by stepSangat penting untuk mendapatkan base make up. Ini akan membuat riasan tampil alami. Gunakan item make up dengan urutan yang benar untuk memastikan wajah Anda tidak mengalami cracking atau hal buruk lainnya.8. Lipstik glossy untuk sempurnakan wajahLipstik glossy terlihat sempurna untuk pesta malam hari. Tidak hanya membawa semua perhatian ke bibir Anda, tetapi juga membuat penampilan Anda tampak glamour.(TRK)