Kenapa Banyak Pasangan Punya Wajah yang Mirip?

Jakarta: Mungkin Anda sering melihat adanya kemiripan wajah pada pasangan suami istri, yang pada akhirnya memunculkan persepsi bahwa salah satu pertanda jodoh adalah memiliki kemiripan wajah.



Namun tahukah Anda, bahwa hal ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah.

Seperti dikutip dari Huffington Post, terdapat teori yang disebut assortative mating, bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan dengan sifat genetik tertentu.Sebuah studi pada 2013 yang menjelaskan tentang teori itu menunjukkan bahwa banyak dari kita yang tanpa sadar tertarik pada wajah kita sendiri dan orang-orang yang terlihat seperti kita.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para peserta penelitian lebih menyukai wajah yang paling menyatu dengan wajah mereka sendiri, bahkan mereka lebih menyukai wajah yang paling mirip untuk dijadikan pasangan.Ini mungkin berkaitan dengan keturunan," ujar Madeleine A. Fugère, profesor psikologi sosial di Eastern Connecticut State University dan penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal The Social Psychology of Attraction and Romantic Relationships."Beberapa peneliti percaya bahwa stimulan yang sering kita lihat mungkin lebih mudah diproses oleh otak, sehingga mungkin juga orang akan merasa lebih percaya pada individu yang tampak lebih akrab bagi mereka," tambahnya.Penelitian lain juga menemukan bahwa setelah bertahun-tahun berbagi pengalaman emosional yang sama, dan mengembangkan ekspresi wajah yang sama sebagai respons terhadap pengalaman emosional, lama kelamaan akan terjadi pergeseran halus dalam kerutan wajah dan bagian wajah lainnya sehingga lama kelamaan pasangan memiliki wajah yang mirip.(DEV)