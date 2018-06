David dan Victoria Beckham Lelang Baju yang Dikenakan saat Menghadiri Royal Wedding

Jakarta: Pasangan selebriti David dan Victoria Beckham menyumbangkan pakaian yang mereka kenakan saat ke Royal Wedding bulan lalu untuk lelang amal.



Pasangan tersebut mengumumkannya dalam akun Instagram bahwa pakaian tersebut akan didonasikan untuk The We Love Manchester Emergency Fund dalam rangka membantu keluarga yang terkena serangan teror tahun lalu.

Sumbangan tersebut bertujuan untuk meringankan kebutuhan keuangan para korban yang selamat dalam bencana tersebut, termasuk mereka yang terluka dalam peristiwa tersebut."Untuk mendukung kerja luar biasa Dana Darurat The We Love Manchester dan keluarga-keluarga yang terkena serangan Manchester tahun lalu, @victoriabeckham dan saya telah bermitra dengan @omazeworld untuk memberi Anda kesempatan untuk memiliki pakaian pernikahan kami," demikian keterangan foto dalam salah satu unggahan foto David."Pergilah ke omaze.com/beckham untuk detailnya."Saat menghadiri pernikahan Duke dan Duchess of Sussex, mantan pesepakbola tersebut mengenakan setelan abu-abu arang yang dirancang oleh Kim Jones untuk Dior Homme dengan jahitan bertuliskan "DB" di dalamnya.David memadupadankannya dengan rompi double abu-abu muda, dasi sutra satin abu-abu, dan sepatu kulit anak sapi hitam.Sementara itu, perancang busana Victoria memilih gaun midi berwarna biru laut elegan dengan leher berotot dan lengan berpisah dari koleksi musim semi / musim panas 2019 yang akan datang.Dia mengenakan gaun itu dengan rambut diluncir dan sepatu hak runcing berwarna kuning keunguan rancangan Manolo Blahnik."Saya suka warna biru laut," katanya pada The Evening Standard."Gaun itu adalah salah satu favorit saya: itu tidak di toko sampai November, tapi kami memiliki begitu banyak pertanyaan tentang hal itu saat melihat saya mengenakannya lebih cepat."Untuk bisa memiliki setelah dari pasangan terkenal tersebut, para penggemar harus masuk ke situs omaze.com dengan membayar GBP 7.50 terlebih dahulu sebelum mulai memperebutkan pakaian tersebut dengan sistem poin.(DEV)